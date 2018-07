Edição 3168 Versão Online

Plenário desaba

Agroleite homenageia Castro

PMN é Cida

Prefeitura de Palmeira paga servidores

Operário traz do Batafogo o empate

Projeto permite quitar débito no corte

Estética e prevenção

PR confirma apoio a Ratinho Junior

Jaguariaíva se mobiliza para não receber presos de fora

PM prende mulher por tráfico

Famílias de Sengés são abrigadas no Salão Paroquial de IgrejaEram passados das 22h30 e ainda chegavam moradores de Sengés no Salão Paroquial da Igreja São Sebastião, vítimas da forte chuva de granizo que atingiu o município por volta das 16h20 dessa segunda-feira (30). Segundo um funcionário da Prefeitura Municipal que prestava a sua solidariedade, mais de 200 famílias procuraram algum tipo de ajuda no salão paroquial, tamanha a quantidade de gente, inclusive alguns sendo alojados. Perguntado quanto tempo durou a chuva de granizo, a reportagem do Página Um foi informada que não passou de 15 minutos, mas atingiu fortemente o perímetro urbano da cidade. Um dos maiores estragos foi registrado no plenário da Câmara Municipal, que veio ao chão.Página 7Trilha do Leite será a grande novidade da feiraNeste ano, o Agroleite acontece entre os dias 14 e 18 de agosto, na Cidade do Leite, e promoverá, além de uma vasta área comercial, o conhecimento e a troca de experiências nas palestras e fóruns técnicos. Ronald Rabbers, membro do Comitê de Bovinocultores da Castrolanda, conta que a programação terá o retorno do Torneio Leiteiro, agora com competições que envolvem volume e aproximação, e o Seminário Internacional, com apresentação dos melhores conteúdos para atualização profissional tanto dos produtores quanto dos técnicos da atividade leiteira.Página 5Apoio oficialPartido do prefeito de Curitiba Rafael Greca, o PMN confirmou o apoio ao nome de Cida Borghetti (PP) ao Governo do Estado. A decisão foi anunciada em convenção na manhã de sábado (28), em Curitiba.Página 3Cerca de 260 servidores municipais de Palmeira tiveram seus pedidos de progressão vertical aprovados e seus salários serão reajustados ainda no mês julho. O primeiro pagamento será realizado nesta terça-feira (31).Página 4Lider da Série COperário Ferroviário empatou com o Botafogo-SP, na tarde deste sábado (28), pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Partida aconteceu no Estádio Santa Cruz e terminou 2 a 2.Página 4CopelUm projeto-piloto desenvolvido pela Copel, em Curitiba, quer facilitar o pagamento de contas em atraso e evitar o corte da energia por inadimplência. Mais de 20 equipes de eletricistas que suspendem o fornecimento em domicílios com contas pendentes na cidade estão oferecendo aos clientes a alternativa de pagamento dos débitos por meio de máquinas de cartão, na hora do corte.Página 4Em TibagiA Secretaria de Saúde promoveu uma programação especial em alusão ao Julho Amarelo, mês de prevenção e combate às hepatites virais, nesta segunda-feira (30), no auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.Página 5Página 3Página 3Página 7