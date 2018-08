Edição 3169

Morte de Peixes no Lacustre 2

Princesas serão eleitas em 'duas categorias'

Prefeitura de Sengés pede 'mais doações'

Sandrini pode ser afastado já nessa segunda

Vacinação começa dia 6

Ex-prefeito Rickli é condenado

Cida paga R$ 16,4 milhões

Guarda Mirim completa um ano em Castro

Tibagi recebe R$ 4,4 mi em emendas de Bertoldi

Pauliki será confirmado à federal

Fugitivo do 'Cadeião' é recapturado

Rapaz é encontrado 'degolado' na Vila Pitangui, em Ponta Grossa

'Causas' poderiam ser muitas, diz biólogaO aparecimento de peixes mortos e muita espuma no lago do Parque Lacustre 2, nessa semana, fez com que moradores levassem a questão à imprensa. O assunto que chegou a conhecimento da reportagem do Página Um, através de mensagem de facebook, já era de conhecimento das autoridades municipais desde a terça-feira (31 de agosto), inclusive em entrevista a um canal de televisão, o Superintendente Municipal de Meio Ambiente, Henrique Aurélio Salgado, afirmava que se está buscando respostas. Para a bióloga da Prefeitura, Adriana Marques Canha, várias questões podem estar acarretado a morte de peixes.Página 519ª Festa de ação de graçasAnsiedade é o que define o sentimento das 31 candidatas que concorrem ao título de princesa da 19ª Festa de Ação de Graças pela Colheita, que acontece neste final de semana, em Tibagi. As candidatas concorrem em duas categorias. Na categoria mirim, 18 pleiteiam o título que será decidido na sexta-feira (3); já na categoria juvenil, 13 jovens estão na disputa pelos três títulos que serão julgados no sábado (4).Página 4Para Auxiliar as FamíliasA Prefeitura Municipal de Sengés pede auxílio à população através de doações, que serão utilizadas para a reestruturação dos edifícios e casas danificadas, e atendimento a necessidades básicas das famílias afetadas pelas fortes chuvas da última segunda-feira (30). No momento, objetos como colchões, cobertores, móveis e, principalmente, telhas são requisitados com urgência. Alimentos não perecíveis e água também são necessários. A ajuda deve ser levada ao barracão na rua Santos Dumont. Uma conta bancária também foi aberta para receber doações em dinheiro.Página 4Em Piraí do SulA Comissão Processante (CP) da Câmara de Vereadores de Piraí do Sul definiu que vai prosseguir com o processo de julgamento do prefeito municipal José Carlos Sandrini (PHS). A decisão foi tomada em reunião da comissão nesta segunda-feira (30). O relatório, de autoria do vereador Dalney Bueno (PSD), considera que existem fatos que ainda precisam de explicações por parte de Sandrini. Nessa segunda-feira (6), a Câmara decide se afasta ou não o prefeito do cargo.Página 3Contra Poliomielite e SarampoInicia na próxima semana, 6 de agosto, a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. As doses serão aplicadas no Centro de Saúde de Carambeí, na sala de Vacinas. A campanha irá até o dia 31 de agosto.Página 4Em CarambeíO rol de nomes como pré-candidatos para as eleições municipais em 2020 sofreu uma baixa. O ex-prefeito Osmar Rickli foi condenado por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por ilegalidades em contratos.Página 3Para os professoresA governadora Cida Borghetti mandou pagar as promoções e progressões aos seis mil professores e agentes educacionais. Eles receberam o valor retroativo desde a data do direito da promoção.Página 3Com 70 JovensGuarda Mirim de Castro comemorou um ano nesta terça-feira (31). Inicialmente com 25 inscritos, o projeto conta hoje com 70 crianças e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos que participam das atividades no contraturno escolar aprendendo noções de civismo, respeito ao próximo e hierarquia.Página 5Para Construção de EscolaPágina 4HojePágina 3Em Ponta GrossaPágina 7Página 7