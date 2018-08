Edição 3169-A Versão Online

Morte de peixes alarma

Princesas serão eleitas em 'duas categorias'

Justiça concede liminar ao prefeito Sandrini

Vacinação começa dia 6

'Troféu Agroleite' divulga finalistas

Prefeitura de Sengés pede 'mais doações'

Comunicado aos Paranaenses

Ex-prefeito Rickli é condenado

Cida paga R$ 16,4 milhões

Pauliki será confirmado à federal

Sicredi lança terceiro filme de campanha

Rapaz é encontrado 'degolado' na Vila Pitangui, em Ponta Grossa

'Causas' podem ser várias, diz biólogaO aparecimento de peixes mortos e muita espuma no lago do Parque Lacustre 2, nessa semana, fez com que moradores levassem a questão à imprensa. O assunto que chegou à reportagem do Página Um, através de mensagem de facebook, já era de conhecimento das autoridades municipais desde a terça-feira (31 de agosto), inclusive em entrevista a um canal de televisão, o Superintendente Municipal de Meio Ambiente, Henrique Aurélio Salgado, afirmava que se está buscando respostas.Para a bióloga da Prefeitura, Adriana Marques Canha, várias questões podem estar acarretado a morte de peixes.Página 519ª Festa de ação de graçasAnsiedade é o que define o sentimento das 31 candidatas que concorrem ao título de princesa da 19ª Festa de Ação de Graças pela Colheita, que acontece neste final de semana, em Tibagi. As candidatas concorrem em duas categorias. Na categoria mirim, 18 pleiteiam o título que será decidido na sexta-feira (3); já na categoria juvenil, 13 jovens estão na disputa pelos três títulos que serão julgados no sábado (4).Página 4Em Piraí do SulA Câmara Municipal de Piraí do Sul, seguindo determinação da juíza de Direito, Leila Aparecida Montilha, que concedeu nesta semana liminar ao prefeito José Carlos Sandrini (PHS), cancelou a discussão sobre o afastamento de suas funções, assunto que entraria em pauta na sessão dessa segunda-feira (06). Assim, as atividades da Comissão Processante (CP) e as deliberações do caso em plenário ficarão suspensas provisoriamente até o julgamento final do mandado de segurança impetrado por Sandrini.Página 3Contra Poliomielite e SarampoInicia na próxima semana, 6 de agosto, a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. As doses serão aplicadas no Centro de Saúde de Carambeí, na sala de Vacinas. A campanha irá até o dia 31 de agosto.Página 4Em 18 categoriasPágina 6Para Auxiliar as FamíliasA Prefeitura Municipal de Sengés pede auxílio à população através de doações, que serão utilizadas para a reestruturação dos edifícios e casas danificadas, e atendimento a necessidades básicas das famílias afetadas pelas fortes chuvas da última segunda-feira (30). No momento, objetos como colchões, cobertores, móveis e, principalmente, telhas são requisitados com urgência. Alimentos não perecíveis e água também são necessários. A ajuda deve ser levada ao barracão na rua Santos Dumont. Uma conta bancária também foi aberta para receber doações em dinheiro.Página 4““Reorganizar o Estado, acabar com o loteamento de cargos, romper com um modelo de governo em que impera o compadrio, a nomeação de pessoas sem qualificação, sem capacidade, libertá-lo dos vícios do patrimonialismo e combater com rigor a corrupção que contaminou as instituições públicas, recuperando o respeito e a confiança da população nas autoridades.“Coragem e determinação para isso foi o que demonstrei em toda minha caminhada.“Durante meses a fio lutei incansavelmente para construir uma frente política que não me deixasse só numa batalha desejada por toda a sociedade.“Encontrei muita gente, nas ruas e nas estradas, sintonizadas com essas ideias, exigindo que as mudanças sejam feitas para não permitirmos que o Paraná e o Brasil sejam empurrados para uma crise ainda mais profunda.“Mas percebi que o sistema político sem reformas não aceita na prática o discurso de mudança que todos os políticos pregam em época de eleição.“Por ingenuidade ou excesso de confiança acreditei que como eu os políticos de todos os partidos haviam compreendido o momento grave que estamos vivendo.“Não cedo jamais em valores e princípios. Aceito discutir e construir alianças políticas que sejam para atender o interesse público. Mas não negocio com o interesse público, não faço acertos perniciosos à sociedade para contemplar pessoas ou grupos políticos que não medem consequências nem custos para ter o poder e repartir suas benesses com amigos e parentes. “Não agrido minha consciência em troca de tempo de TV, ou de apoio com base em barganhas escusas ou apoios hipócritas. “Política não pode ser um jogo dominado por sentimentos e paixões negativas como vaidade, inveja, pensamento medíocre. “Não aceito fazer parte disso! “Prefiro preservar minha história de trabalho e ter dignidade e respeito à minha família e amigos e às pessoas que verdadeiramente gostam e acreditam em mim. “Por isso, comunico que não disputarei as eleições em 2018. “Peço a compreensão e o apoio a essa difícil decisão que é definitiva.“Agradeço sinceramente o carinho que sempre recebi dos paranaenses e, peço que Deus nos conceda suas bênçãos para que tenhamos um futuro melhor para o nosso Paraná."Em CarambeíO rol de nomes como pré-candidatos para as eleições municipais em 2020 sofreu uma baixa. O ex-prefeito Osmar Rickli foi condenado por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por ilegalidades em contratos.Página 3Para os professoresA governadora Cida Borghetti mandou pagar as promoções e progressões aos seis mil professores e agentes educacionais. Eles receberam o valor retroativo desde a data do direito da promoção.Página 3HojePágina 3Dia dos PaisPágina 7Página 7