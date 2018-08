Edição 3170

O encanto das cerejeiras

Rildo enaltece a agricultura na Festa de Ação de Graças

Ratinho terá Darci Piana como vice

Plauto tem candidatura homologada

Mostra de Dança em Castro

Vereador de Telêmaco morre em acidente

Deputado Pauliki irá buscar R$ 20 milhões

Preso segundo suspeito de assassinato

Taxa será cobrada na tarifa de água

'Nutelas' vence a final do Popular

Apresentações culturais e contato com a natureza"100 por cento de florada", assim definiu André Okubo, um dos coordenadores da já tradicional e uma das principais atrações turísticas de Castro no mês de agosto, a Festa das Cerejeiras, que chegou a sua décima edição. Realizada no final de semana na Associação Cultural e Esportiva de Castro (ACEC), esse ano trouxe também a presença do Consul Geral do Japão, no Paraná, Hajime Kimura.Ao contrário do ano anterior em que o rigor do inverno castigou a região, o espetáculo natural das cerejeiras em Castro atraiu entre o sábado e o domingo (5), um bom público.Página 5Em Tibagi, princesas eleitasNo último fim de semana, Tibagi agradeceu ao ano farto com a sua festa de Ação de Graças pela Colheita, reunindo milhares de pessoas para louvar e festejar, na Praça Edmundo Mercer. Na sexta-feira e no sábado (4), o público também acompanhou a escolha das princesas Mirim e Juvenil. Ao final, em meio a homenagens, o prefeito Rildo Leonardi destacou a importância da agricultura para Tibagi.Página 4Na tarde de domingo (5), na sede do diretório estadual do PSD, em Curitiba, o candidato ao Governo do Paraná, Ratinho Junior, anunciou o nome de Darci Piana para compor a vice em sua chapa e Oriovisto Guimarães candidato ao Senado.Página 3O Democratas confirmou os nomes dos candidatos que irão concorrer nas eleições de outubro. O deputado Plauto Miró Guimarães Filho foi confirmado para disputar uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).Página 3A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, promove de 13 a 16 de agosto, no Teatro Bento Mossurunga, a 14ª Mostra de Dança do projeto 'Dança Castro'. Duzentos alunos deverão participar.Página 5Na BR-376Guidimar Arley de Oliveira, de 33 anos, que atuava como vereador em Telêmaco Borba, morreu depois que o seu carro envolveu-se em acidente com um caminhão no sábado (4), na rodovia BR-376.Página 7Como candidato à federalCom a candidatura a deputado federal homologada pelo Solidariedade na sexta-feira (03), Marcio Pauliki, atual deputado estadual, irá buscar junto ao governo federal, através do Ministério da Saúde, R$ 20 milhões para a consolidação da terceira fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG). Essa é uma das metas traçadas por Pauliki como deputado federal. Após intenso trabalho técnico e político, o deputado já conquistou junto ao governo do estado um total de R$ 10 milhões para a primeira e a segunda fases do Instituto do Câncer.Página 3Piraí do SulPágina 7Coleta de lixoPágina 4Em CarambeíPágina 4