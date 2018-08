Edição 3171 Versão Online

No tempo, eles lideram

Megaoperação prendeu 17 pessoas na região

Frans Borg enaltece o Agroleite

Entre crianças em Jaguariaíva

Pauliki mira na criação de distritos

Queijo de Witmarsum recebe certificado

Emenda de Aliel estrutura secretaria

Prefeitura entrega ginásio a moradores da região

Requerimento questiona serviços no Hospital Municipal de Piraí do Sul

Operário enfrenta o Luverdense neste sábado, fora de casa

Encontrado cadáver de homem degolado em córrego

Homem morre em confronto com a PM de Telêmaco Borba

Estrada do Catanduvas custará perto de R$ 6,5 milhões

Cida, Ratinho e Arruda tem juntos 6'51'' na TV e no RádioA chapa da governadora Cida Borghetti (PP), do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) e do deputado federal João Arruda (MDB) ao governo do Paraná terão maior tempo no programa eleitoral de TV e rádio, que começa em 31 de agosto (37 dias antes das eleições) e termina no dia 4 de outubro. De acordo com cálculos da reportagem, caso não haja mudanças nas coligações, Cida terá 2 minutos e 59 segundos; Ratinho, 2 minutos e 2 segundos; e Arruda, 1 minuto e 50 segundos. As informações são de Narley Resende, no Bem Paraná.O espaço dedicado aos candidatos ao governo é de 9 minutos em cada programa eleitoral gratuito, veiculado segundas, quartas e sextas-feiras.Página 3Nesta semana, um ação contra o tráfico de drogas movimentou quatro bairros de Castro e envolveu, além do Ministério Público, policiais militares, Guarda Municipal e o Pelotão de Choque de Ponta Grossa. Em Castro, onze pessoas foram presas e um adolescente apreendido. No total, a operação registrou a prisão de 17 pessoas na região. Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisão e sequestro de bens, e ainda bloqueio de conta bancária dos investigados.Página 7Castro recebe de 14 a 18 de agosto um dos eventos mais completos do setor leiteiro do país: o Agroleite, que ocorre na Cidade do Leite e no Parque de Exposições Dario Macedo. Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda, fala da importância da feira e do título de Capital Nacional do Leite.Página 5A Prefeitura de Jaguariaíva promoveu no dia 8 a entrega de mais um lote de óculos para alunos das escolas municipais, beneficiados com o 'Projeto Olhar Jaguariaíva'. Desta vez foram 40 as crianças atendidas. Pais e responsáveis participaram da reunião, na presença do prefeito José Sloboda e secretários.Página 4Como FederalGerar emprego e renda e fomentar o desenvolvimento econômico e social regional. Este é um dos objetivos do candidato a deputado federal e atual deputado estadual Marcio Pauliki (SD). Um dos caminhos traçados pelo parlamentar é abrir a possibilidade legal para que os municípios possam criar Distritos Industriais Regionais.Página 3Página 4Para MulheresO deputado federal Aliel Machado (PSB) participa nesta sexta-feira (10), de evento no Laboratório de Informática da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Guarapuava.Página 3Em CastroPágina 5Na Câmara MunicipalPágina 3Pela Série CPágina 4Em Telêmaco BorbaPágina 7Página 7Página 4