Edição 3171-A

Cida, Ratinho e Arruda tem juntos 6'51'' na TV e no RádioA chapa da governadora Cida Borghetti (PP), do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) e do deputado federal João Arruda (MDB) ao governo do Paraná terão maior tempo no programa eleitoral de TV e rádio, que começa em 31 de agosto (37 dias antes das eleições) e termina no dia 4 de outubro. De acordo com cálculos da reportagem, caso não haja mudanças nas coligações, Cida terá 2 minutos e 59 segundos; Ratinho, 2 minutos e 2 segundos; e Arruda, 1 minuto e 50 segundos. As informações são de Narley Resende, no Bem Paraná.O espaço dedicado aos candidatos ao governo é de 9 minutos em cada programa eleitoral gratuito, veiculado segundas, quartas e sextas-feiras.Página 3Nesta semana, um ação contra o tráfico de drogas movimentou quatro bairros de Castro e envolveu, além do Ministério Público, policiais militares, Guarda Municipal e o Pelotão de Choque de Ponta Grossa. Em Castro, onze pessoas foram presas e um adolescente apreendido. No total, a operação registrou a prisão de 17 pessoas na região. Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisão e sequestro de bens, e ainda bloqueio de conta bancária dos investigados.Página 7Castro recebe de 14 a 18 de agosto um dos eventos mais completos do setor leiteiro do país: o Agroleite, que ocorre na Cidade do Leite e no Parque de Exposições Dario Macedo. Frans Borg, presidente da Cooperativa Castrolanda, fala da importância da feira e do título de Capital Nacional do Leite.Página 5A Prefeitura de Jaguariaíva promoveu no dia 8 a entrega de mais um lote de óculos para alunos das escolas municipais, beneficiados com o 'Projeto Olhar Jaguariaíva'. Desta vez foram 40 as crianças atendidas. Pais e responsáveis participaram da reunião, na presença do prefeito José Sloboda e secretários.Página 4Como FederalGerar emprego e renda e fomentar o desenvolvimento econômico e social regional. Este é um dos objetivos do candidato a deputado federal e atual deputado estadual Marcio Pauliki (SD). Um dos caminhos traçados pelo parlamentar é abrir a possibilidade legal para que os municípios possam criar Distritos Industriais Regionais.Página 3Página 4'Eixos Suspensos'O Senado Federal aprovou na quarta-feira (8) a Medida Provisória 833/18, que garante a isenção da cobrança de pedágio para o eixo suspenso de caminhões vazios em todas as rodovias do país. Deputado Sandro Alex, um dos batalhadores, comemorou.Página 3Para MulheresO deputado federal Aliel Machado (PSB) participa nesta sexta-feira (10), de evento no Laboratório de Informática da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Guarapuava.Página 3Em CastroPágina 5Em CastroPágina 3Pela Série CPágina 4Concurso PúblicoPágina 5Em Telêmaco BorbaPágina 7Página 7Página 4