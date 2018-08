Edição Especial Agroleite 2018

Cidade do Leite

50 anos Calpar

Troféu Agroleite

Seis empresas neozelandesas participam pela segunda vez do Agroleite

Jovens criadores mostram talento no manejo

Sicredi disponibiliza mais de R$ 16 bilhões do Plano Safra

Castrolanda lança a Trilha do Leite

Para atuar na pecuária de leite é essencial o amor, o profissionalismo e a dedicação. Essa atividade é muitas vezes árdua e cansativa, mas trouxe um importante reconhecimento para o município de Castro. Por meio da Lei Federal nº 13.584, a cidade tornou-se oficialmente a Capital Nacional do Leite. Esse será o tema do Agroleite 2018, evento que é a vitrine da cadeia do leite, que oconta agora.A Calpar Calcário Agrícola, nos seus 50 anos, patrocina o 'evento-âncora' do Agroleite 2018. O 'Painel Agro' contará com a presença de três ex-ministros. Paulo Bertolini, diretor Comercial, comemora.Página 2No dia 15 de agosto, acontece a premiação do Troféu Agroleite 2018, considerado o ‘Oscar’ do setor leiteiro brasileiro. A cerimônia será às 20 horas, no Memorial da Imigração Holandesa.Página 6Página 3Página 6Página 7Página 7