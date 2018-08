Edição 3172

Brinde do Leite

Oficialmente aberto o AgroleiteUm dos eventos mais completos do setor leiteiro do país, o Agroleite iniciou oficialmente nesta terça-feira (14), na Cidade do Leite, em Castro. A solenidade de abertura teve o tradicional brinde com leite e a presença de autoridades do setor, da política e da região. Na abertura do evento, Frans Borg, presidente da Castrolanda, organizadora do Agroleite, destacou a importância do idealismo e perfeccionismo dos produtores da região. “Quando me perguntam por que a região dos Campos Gerais é tão desenvolvida na pecuária, eu respondo que é devido à organização dos produtores, competência e forma de somar. O Agroleite é mais um exemplo dessa união".Página 5Tecnologias de integração lavoura-pecuáriaUma nova tecnologia de trigo voltada exclusivamente para o pastejo tem proporcionado ganhos interessantes entre produtores que utilizam o sistema integração lavoura-pecuária. cultivar Lenox, do portfólio da Biotrigo Genética, está entre as novidades apresentadas para alimentação animal no Agroleite 2018.Página 5Durante evento da FAEPDurante 'Encontro de Lideranças Sindicais', promovido pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), o deputado estadual Ratinho Júnior(PSD), candidato ao Governo do Paraná, afirmou que pretende transformar a Chácara do Canguiri, residencial oficial de lazer do Governo do Paraná, em um colégio agrícola baseado no conhecimento da produção digital, a chamada Agricultura 4.0. "Nosso desafio será integrar todas as tecnologias disponíveis para continuarmos a ser protagonistas da produção e agropecuária e confirmar a vocação do Paraná de ser o maior produtor de alimentos do mundo", destacou.Página 3As vésperas de iniciar o processo de campanha eleitoral, o deputado estadual Marcio Pauliki está prestando contas de seu mandato parlamentar nos 100 municípios que representa. Nos últimos 45 dias, Pauliki visitou cidades das regiões dos Campos Gerais, do Norte Pioneiro, do Centro-Sul, Oeste e também da Região Metropolitana de Curitiba.Página 3Nesta sextaO candidato ao Senado Federal, Professor Oriovisto Guimarães (Podemos), e o candidato ao governo do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), acompanhados do castrense e coordenador geral da campanha ao Senado, Rogério Mainardes, e do deputado federal Sandro Alex, visitam juntos na sexta-feira (17) o Agroleite.Página 3Neste sábadoQuem nunca desejou participar de um banquete medieval oferecido pelos reis em seus castelos? No sábado (18), o Koffiehuis Parque Histórico de Carambeí oferecerá um Banquete Medieval com o intuito de mexer com o imaginário do público.Página 4Jardim Eldorado 2O prefeito Osmar Blum (PSD), acompanhado do secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Denis Verschoor, vistoriou na tarde de segunda-feira (13) as obras de pavimentação no Jardim Eldorado 2 - Residencial Canaã, onde seis ruas receberam pavimento asfáltico.Página 4Página 7