Edição 3173 Versão Online

50 anos Calpar: Painel AgroSe a proposta era a troca de conhecimentos, o 'Painel Agro' realizado no terceiro dia do Agroleite, foi enriquecedor. Essa foi a opinião de Paulo Bertolini, diretor comercial da Calpar Calcário Agrícola, que traduziu o evento-âncora realizado na manhã de quinta-feira (16), com os três ex-ministros da agricultura (Roberto Rodrigues, Francisco Turra, e Alysson Paolinelli), e mediação de Kellen Severo.Página 7Oscar do Setor Leiteiro BrasileiroCom uma grande festa no Memorial de Imigração Holandesa, na noite da quarta-feira (15), foi conhecido os 18 vencedores do Troféu Agroleite, considerado o Oscar do setor leiteiro brasileiro. A cerimônia contou com a presença de autoridades, personalidades do agronegócio brasileiro, presidentes, diretores, profissionais das empresas nacionais e multinacionais participantes do Agroleite.Página 6Em CastroA senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS), vice na chapa do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), surpreendeu a todos com a sua presença no Painel Agro, evento-âncora do Agroleite 2018, que recebeu a assinatura da Calpar Calcário, por ocasião dos seus 50 anos. Mesmo chegando ao final do debate que reuniu três ex-ministros da Agricultura (Roberto Rodrigues, Francisco Turra e Alysson Paolinelli), e na companhia do ex-governador Beto Richa (PSDB), ela deu o ingrediente a mais ao evento. Ouviu atenta as considerações finais dos debatedores e até arrancou elogios pela sua atuação parlamentar frente ao Senado Federal.Página 7O candidato ao Governo do Estado, Ratinho Junior (PSD), e o deputado federal Sandro Alex (PSD), candidato à reeleição, estarão em Castro nesta sexta-feira (17). Os dois vão visitar o Agroleite 2018 e ouvir as reivindicações do setor.Página 3Na próxima quinta-feira (23), o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, e o secretário de Indústria e Comércio, Jaudeth Ramos Hajar, integram comitiva que irá a China, representando o Estado do Paraná.Página 4O Agroleite, um dos maiores eventos do setor leiteiro do Brasil, recebe neste sábado (18) a governadora Cida Borghetti. Ela visitará a Cidade do Leite e o Parque de Exposições Dario Macedo.Página 427ª ediçãoCentenas de fiéis de quatro paróquias e capelas de Castro, participaram na noite de quarta-feira (15) de uma caminhada luminosa na programação que integra a 'Semana Nacional da Família 2018', iniciada no domingo (12) e que prossegue até o dia 18 de agosto.Página 5Página 9