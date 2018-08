Edição 3174 Versão Online

Tomio Ueno vai a juri popular nesta sexta

TRE não viu problema

73 Mil visitantes no Agroleite

Ratinho Junior e Sandro Alex terão Dr. Zeca como aliado

Bloqueio e arrastões

Plauto comemora revitalização

Prefeitura implanta pontos gratuitos de wi-fi

PM caça pelo interior ladrões de posto

Quadrilha explode banco

Prefeitura de Castro inicia pavimentação

Arruda lança campanha em Ponta Grossa

SEMEC de Tibagi investe cerca de R$ 220 mil em escolas e Cmeis

'Cadeirinha' salva criança de acidente em Ponta Grossa

No Banco dos RéusVai a Júri popular nessa sexta-feira (23), a partir das 8h30, em Ponta Grossa, o réu Fábio Tomio Ueno, pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, Inciso IV, do Código Penal), a pedido do Ministério Público do Estado do Paraná. Os advogados de defesa da família Ueno até tentaram um último recurso junto ao Tribunal de Justiça para que o julgamento fosse adiado, o que foi indeferido. Tomio é acusado de ter assassinado Flávio Zanon.O crime que chocou Castro, por envolver famílias conhecidas, aconteceu em 7 de abril de 2009, e desde então Tomio responde em liberdade.Página 5Outdoors para CidaO TRE acatou recurso da defesa da governadora Cida Borghetti (PP), candidata à reeleição, contra ação que acusava a ela e a entidades empresariais de promoverem campanha eleitoral antecipada por meio de outdoors espalhados pelo Estado. A representação foi movida em abril pelo partido Avante (ex-PTdoB).Página 3Mal terminou a edição 2018 do Agroleite – um dos eventos mais completos do setor leiteiro do país, e já iniciam os trabalhos para a próxima edição, que ocorrerá de 13 a 17 de agosto de 2019. Neste ano, o evento recebeu cerca de 73 mil visitantes de 13 a 18 de agosto, e contou com a participação recorde de mais de 700 animais e a adesão de 205 empresas, que juntas movimentaram R$ 65 milhões.Página 5Ponta GrossaO vereador e candidato a deputado estadual Dr. Zeca (PPS) fechou com Ratinho Junior (PSD) e Sandro Alex (PSD), para as eleições deste ano. O apoio incondicional do candidato à Assembleia Legislativa foi firmado nesta segunda-feira (20) e comemorado pelos postulantes ao Governo do Paraná e a Câmara Federal.Página 4'Operação Paladium'Bloqueios, arrastões e fiscalização em locais de grandes eventos fizeram parte da agenda policial de Castro no final de semana. De acordo com relatório da políca militar, bares e locais com grande fluxo de pessoas receberam abordagens.Página 7Aeroporto Sant'AnaO anúncio de que as obras de revitalização do Aeroporto Sant’Ana foram concluídas nessa segunda-feira (20), foi recebido com alegria pelo deputado estadual Plauto Miró Guimarães Filho. Foram investidos R$ 4,2 milhões, R$ 400 mil a menos do que previsto inicialmente, pleiteados pelo deputado junto ao governo no ano passado.Página 3Em TibagiA Prefeitura, através do Programa Tibagi Sem Fronteiras, está implantando pontos de Wi-fi gratuitos em diversos locais da sede e do interior. Para se conectar, basta ir, com seu smartphone, até um dos pontos de distribuição de sinal, curtir a página oficial da Prefeitura de Tibagi e fazer o check-in. Na sede, o sinal estará disponível nas Praças Edmundo e Leopoldo Mercer. No interior, a internet estará liberada na Praça Central de Caetano Mendes, em frente à Subprefeitura de São Bento, e no Centro Cultural do Amparo, ao lado da Quadra Coberta da localidade.Página 4Em CarambeíAté o encerramento dessa edição, as forças policiais de Carambeí estavam mobilizadas na captura de criminosos que assaltaram na segunda-feira (19) um posto de combustíveis na PR-151. Armados com revólver, eles renderam os funcionários e praticaram o crime. Um carro usado para dar fuga aos assaltantes foi encontrado pela polícia militar a três quilômetros do posto, na estrada velha de Castro.Página 7SengésCinco bandidos encapuzados e fortemente armados, invadiram na madrugada de sábado (18) uma agência bancária em Sénges e depois de colocarem explosivos no prédio, destruiram o local dos caixas eletrônicos. Os moradores da região central onde fica a agência, foram acordados pelo barulho de pelo menos oito explosões.Página 7TroncoA Prefeitura de Castro iniciou nesta segunda-feira (20) obras de pavimentação poliédrica no Tronco. Serão feitos 1.186 metros da continuação da Rua Principal. O investimento na obra é de R$ 75 mil e utilizará recursos próprios. As obras devem estar concluídas em seis meses.Página 5Governo do EstadoO candidato ao Governo do Estado pelo MDB, João Arruda, participou neste domingo (19), de encontros de lançamento de sua campanha em Londrina e Santo Antonio da Platina, no Norte do Paraná, e Ponta Grossa. Na princesa dos Campos, teve a recepção de lideranças e de Júlio Kuller, candidato a deputado estadual.Página 3Página 4Página 7