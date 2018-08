Edição 3175

Juri condena Tomio

15 anos e dois meses de prisãoEm julgamento que durou quase 14 horas, foi condenado pelo Tribunal do Juri de Ponta Grossa, a 15 anos e dois meses de prisão em regime fechado, o denunciado Fábio Tomio Ueno, por crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Na fase de depoimentos, a esposa de Flávio Gil Zanon, assassinado em 10 de abril de 2009, após dar o seu testemunho, passou mal e acabou desmaiando, sendo socorrida pelos próprios advogados, e mais tarde pelo SAMU. Tomio vai recorrer da sentença em liberdade.Página 5Ratinho (33%), Cida (15%) e Arruda (5%)A divulgação da pesquisa sobre a intenção de votos para o Governo do Paraná e Senado Federal, pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), na quarta-feira (22), serviu para que candidatos medissem suas forças nessa fase inicial de campanha. Este foi o primeiro levantamento feito pelo instituto após a oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. Nas três primeiras colocações aparecem Ratinho Junior (PSD), com 33% das intenções de votos, seguido de Cida Borghetti (PP), com 15%; João Arruda (MDB), 5%. A pesquisa foi encomendada pela RPC-TV, registro no TRE PR-04869/ 2018 e no TSE BR-06574/2018.Página 3Na HildebrandoA Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) expulsou o aluno Mateus Gonçalves, de 22 anos, acusado de matar a ex-namorada Nathalia Deen. O crime aconteceu em 6 de abril desse ano, em Ponta Grossa, e desde então Matheus se encontra preso. A decisão da expulsão foi publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná.Página 7Durante viagem de EdirPágina 4Em busca pela Série BO Operário Ferroviário enfrenta o Santa Cruz-PE, na tarde deste domingo (26), pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. O confronto será no Estádio Germano Krüger, às 15 horas, e vale vaga na Série B de 2019. A primeira partida entre as duas equipes aconteceu no domingo (19), no Estádio do Arruda, em Recife.Página 4Linha GastronômicaDesde o início do mês de agosto a população palmeirense, e os visitantes do município, estão desfrutando dos 27 pratos preparados especialmente para participar da Linha Gastronômica de Palmeira – Festival de Inverno. Eles estão disponíveis em 25 estabelecimentos gastronômicos até o dia 31 de agosto.Página 4Página 5Elzevir PriottoO corpo do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Elzevir Priotto, de 96 anos, um dos ex-pracinhas que lutou nos campos de batalha na Itália durante a 2ª Guerra Mundial, será sepultado às 15 horas desse sábado (25), no Cemitério Frei Mathias, em Castro. Elzevir Priotto, faleceu na sexta-feira (24), no Hospital Vicentino de Ponta Grossa.Página 4Vereadores na berlindaA Comissão Parlamentar Processante (CPP), instaurada pela Câmara Municipal de Carambeí, está próxima de concluir o relatório que pode resultar na cassação dos mandatos dos vereadores Paulo Valenga (PDT), Jeverson Gomes da Silva (PDT), Emerson Sheik (PSC) e Antonio Joel Cosa (DEM).Página 4Página 3Página 5Página 7Página 5