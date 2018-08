Edição 3176 Versão Online

Operário vence e está na Série B do Brasileiro

Fantasma assombra e Santa Cruz não vê a bolaO Operário Ferroviário está na Série B do Campeonato Brasileiro 2019. O alvinegro venceu o Santa Cruz por 3 a 0 em tarde inspirada, neste domingo (26), no Estádio Germano Krüger. A partida foi válida pela volta das quartas de final da Série C. O Fantasma perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas venceu no placar agregado por 3 a 1. O alvinegro abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Cleyton, Sosa recebeu e tocou para Alisson chutar forte no canto direito do goleiro. A vantagem foi ampliada na segunda etapa. Aos 28 minutos, Léo cruzou e Schumacher marcou o dele. Seis minutos depois, Dione recebeu na área, balançou as redes e decretou a vitória e o acesso do Operário. O Bragantino é o próximo adversário.Página 4Ex-Pracinha Elzevir PriottoSábado, 25 de Agosto, foi dia nacional de homenagens para o soldado brasileiro, lembrado na figura de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Este dia também marcou a despedida do ex-pracinha castrense, Elzevir Priotto. O segundo Tenente Priotto, penúltimo castrense pertencente a Força Expedicionária Brasileira, morreu na sexta-feira (24), no hospital Vicentino de Ponta Grossa. Seu corpo foi sepultado com honras militares, acompanhado de familiares, amigos e um pelotão do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, de Castro, no meio da tarde de sábado, na quadra 4, sepultura nº40, no jazigo da família, no cemitério Frei Mathias. Com o caixão coberto com a bandeira do Brasil, o corpo do penúltimo castrense da FEB -, foi alvo de homenagens.Página 5US$ 100 Milhões em investimentosO prefeito Edir Havrechaki assinou nesta segunda-feira (27), em Beijing, na China, o contrato de parceria com a TBEA China e CED Prometheus China, juntamente com a FAAD Energy, para investimento de aproximadamente 200 usinas de energia solar (fotovoltaica) em Palmeira. A comitiva brasileira, que conta com Havrechaki e o secretário Municipal de Indústria e Comércio, Jaudeth Ramos Hajar, chegou ao país asiático na madrugada de domingo (26) e realizou a primeira reunião sobre o empreendimento na tarde de segunda-feira. Na sequência foi realizada a cerimônia que resultou na assinatura do contrato.Página 4Para novo mandatoO deputado federal Sandro Alex deu início à campanha pela reeleição para o terceiro mandato na noite de quinta-feira (24), na primeira reunião de trabalho, que contou com centenas de lideranças.Página 3Crime no BorsatoPoliciais civis e militares de Ponta Grossa conseguiram localizar e prender um dos suspeitos na morte de dois homens em crime registrado na madrugada de segunda-feira (27), no Núcleo Residencial Borsato. O homem de 32 anos foi detido no bairro Olarias, depois que denúncias anôminas apontaram o seu paradeiro.Página 7Dia do SoldadoNo dia 24 de agosto, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Centauro dos Campos Gerais, realizou cerimônia alusiva ao Dia do Soldado, em reverência ao Marechal Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. A atividade foi presidida pelo General de Brigada, Alcides Valeriano de Faria Junior.Página 4LocalA noite de hoje (28) promete ser especial para a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) que estará comemorando os seus 14 anos de fundação e, ao menos tempo, entregando homenagens. A cerimônia festiva, acompanhada de jantar na Filetto Eventos, homenageará com placas as cinco mais antigas empresas de Castro que mantém seus sócios-fundadores à frente dos negócios. Também entregará uma lembrança, aos proprietários das quinze empresas castrenses que desde o início da entidade se mantém, de forma ininterrupta, participando do quadro associativo.Página 5Câmara AprovaA Câmara Municipal de Castro aprovou em sessão única, a inclusão do Agroleite no calendário oficial de festas, eventos e datas comemorativas do Município. Segundo o vereador Rafael Rabbers, autor da proposição, um evento do tamanho e da importância do Agroleite não poderia ficar de fora.Página 3OpiniãoCom a experiência de já ter concorrido a deputada estadual no último pleito, e alcançado mais de 19.059 votos no Paraná, 15.592 somente em Castro, a ex-vereadora e até então chefe de Gabinete do deputado estadual Missionário Ricardo Arruda, Aline Sleutjes (PSL) se lança à Federal apostando alto no seu candidato à presidente, Jair Bolsonaro, para conquistar os votos necessários.Sandro A. Carrilho - Página 2Em campanhaCandidato a deputado federal, Marcio Pauliki, percorreu durante a semana passada sete municípios onde os repasses conquistados por meio do trabalho somam perto de R$ 4 milhões.Página 3ACONTECEUPágina 7