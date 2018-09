Edição 3177

Câmara de Carambeí cassa três

Menor de 4 anos é esquecido em Van Escolar

Skeik, Valenga e Jeverson perdem os mandatosEm sessão extraordinária realizada na noite dessa quinta-feira (30), a Câmara Municipal de Carambeí seguiu parecer da Comissão Parlamentar Processante (CPP) nº 01/2018 e, por dez votos a zero, cassou os mandados dos vereadores Emerson Plovas Bueno / Sheik - (PSC), Jeverson Gomes da Silva (PDT) e Paulo Sérgio Valenga (PDT). Na denúncia feita em 20 de dezembro de 2017, eles foram acusados de envolvimento na falsificação de assinatura em documento na Casa de Leis.Página 330 Alunos da escola furacãoNa manhã desta quinta-feira (30), cerca de 30 alunos da Escola Furacão, de Castro, conheceram a Arena da Baixada, 'casa' do Clube Atlético Paranaense. Os jovens se emocionaram ao visitar o estádio que recebeu jogos da Copa do Mundo 2014. Por meio do Furacão Tour, eles passaram por espaços restritos do estádio, como os vestiários e a sala de coletivas de imprensa. A escolinha atleticana chegou na cidade de Castro no mês de junho deste ano, com patrocínio da Alegra e, com essa nova unidade, está presente agora em 56 municípios do Interior do Paraná - somando ao todo, 87 escolas no Estado.Página 5Em Castro e Ponta GrossaCom a experiência de já ter concorrido a deputada estadual no último pleito, e alcançado 19.059 votos no Paraná, 15.592 somente em Castro, a ex-vereadora e até então chefe de gabinete do deputado estadual Missionário Ricardo Arruda, Aline Sleutjes (PSL), se lança à Federal apostando alto no trabalho construído ao longo de dois mandatos na Câmara Municipal, e no seu candidato à presidente, Jair Bolsonaro, para conquistar os votos necessários para se eleger.Página 3Modernização do estádioO deputado estadual Marcio Pauliki está atuando para a modernização do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e para a criação de um Centro de Treinamento (CT) próprio para o Operário Ferroviário. Em reunião com representantes do Sindicato dos Ferroviários do Paraná (Sindifer-PR), Pauliki discutiu a concessão de parte do terreno da oficina de manutenção dos vagões da extinta Rede Ferroviária Federal para que seja construído o CT do Fantasma.Página 3Página 5Página 4Proposta de Sandro AlexO Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) começou a operar em um novo imóvel, construído na Avenida dos Vereadores em frente à Arena de Esportes. A obra realizada com recursos disponibilizados pelo deputado federal Sandro Alex (PSD), via emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão, também tem contrapartida da própria UEPG.Página 3No CastrovilleMotorista de Castro foi vítima de tentativa de sequestro na tarde de quarta-feira (29), na região do bairro Castroville. Na ação, os ladrões acabaram levando seu Nissan March prata, com placas AZJ4743. O caso foi registrado por volta das 17h30.Página 7Sistema prisionalPágina 3Página 4Página 4Página 7Página 7