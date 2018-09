Edição 3178 Versão Online

Semana da Pátria movimenta cidades

Em comemoração à Semana da Pátria, escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e colégios estaduais de Castro, em parceria com o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, estão realizando atividades cívicas e culturais desde a sexta-feira (31 de agosto). Em Jaguariaíva, as festividades cívicas alusivas aos 196 anos da Independência do Brasil começaram na manhã desta segunda-feira (3), com o acendimento da Pira da Pátria. A tocha foi acesa na Capela São José Operário, no Jardim Samambaia, e conduzida até a cerimônia de lançamento, em frente à Estação Cidadã Agente Durvalino de Azevedo. Em Tibagi as escolas municipais também iniciaram sua programação em alusão à Semana da Patria e ao Dia da Independência do Brasil, 7 de Setembro, nessa segunda-feira (03).

Castro, Jaguariaíva e Tibagi com atividadespáginas 4 e 5Agora só opera em FMDesde às 14h32 de quinta-feira (30), a Rádio Castro deixou de transmitir, em definitivo, a sua programação pela AM ZYJ 1130. O ato foi acompanhado de perto pelos atuais sócios-gerentes da emissora, e radialistas mais antigos que vivenciaram o seu nascimento. O desligamento do sinal ‘AM’ coube a Alfredo de Jesus Pinheiro, ou simplesmente ‘Compadre Caju’, que desde 1952 dá a sua contribuição para a emissora. Um misto de tristeza por tantos anos de AM, e de felicidade por estar em uma frequência mais moderna.Página 4Em TibagiO prefeito Rildo Leonardi e a vice Helynez Santos Ribas, receberam nesta quinta-feira (30) Guilherme Luiz Dias, novo delegado da Polícia Civil, que chegou na semana passada à Tibagi para atender a Delegacia da Polícia Civil do município. Rildo destacou a importância que o novo delegado terá para o município na área da segurança pública. Para a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, houve um grande empenho para que o município viesse a ter um delegado novamente.Página 4Em seu primeiro diaO novo reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto, empossado na sexta-feira (31), recebeu o deputado federal Sandro Alex (PSD) para uma audiência em seu primeiro dia oficial de trabalho à frente do comando da instituição. O parlamentar cumprimentou o reitor e o vice, Everson Krum, pela eleição, e se colocou à disposição da universidade.Página 3Para seus mandatosIntensificar a realização de mutirões de saúde, implantar o Ônibus da Saúde e de Especialidades, recursos para a terceira fase do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG) e implantar projetos voltados ao primeiro emprego e para a recolocação profissional. Essas quatro metas foram anunciadas pelo candidato a deputado federal Marcio Pauliki e pelo candidato a deputado estadual Dr. Zeca.Página 3Santo AndréA estrada do Santo André, em trecho de 26,8 km, está em processo de readequação. A limpeza nas laterais e alargamento do leito pode ser observado ao longo da via. A construção de cacimbas é um dos principais itens do projeto que deixará esse importante eixo de escoamento da produção agropecuária totalmente reformulado e seguro.Página 3Na BR-376Na tarde de segunda-feira (3), quatro vítimas - entre elas uma fatal, não tinham sido identificadas pelo IML, no acidente registrado ainda pela manhã, na BR-376, em Tibagi. O acidente aconteceu no quilômetro 425 da rodovia, e envolveu um veículo Corsa e um caminhão. O Corsa, com placas de Almirante Tamandaré, teria perdido o controle da direção ao entrar numa curva fechada e bateu na lateral de um caminhão de Maringá.Página 7Página 4Em CastroD.A.R, de 21 anos, morador em Tibagi, foi baleado na cabeça, na tarde domingo (2), no 'Morro do Cristo', em Castro. Um outro comparsa, C.R.T, foi abordado e preso. O caso foi registrado durante perseguição policial, depois que um soldado do 26º BPM de Telêmaco Borba, que prestava serviço em Tibagi, avistou um veículo com dois rapazes, conhecidos por traficar drogas na cidade. O policial estaria de folga, e visitava um dos principais pontos turisticos de Castro.Página 7Corrupção e Despesas PúblicasA governadora Cida Borghetti, candidata à reeleição (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), disse nesta segunda-feira (3), que já tomou medidas que reforçaram o combate à corrupção, o corte de despesas e desburocratização da máquina pública.Página 3No AbapanPágina 5Página 7