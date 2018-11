Edição 3188

Aline, Jeniffer e Isabela são as entrevistadas

Em 2014, apenas uma mulher castrense disputou cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná, e mesmo sendo bem votada, a fraca coligação não a permitiu que se elegêsse. Quatro anos depois, o número de mulheres do município que querem ser deputada subiu para quatro, sendo duas para estadual e outras duas para federal. Nessa edição você confere entrevistas com Aline Sleuttjes (PSL) e Isabela Gobbo (PCdoB), candidatas a deputada federal, e Jeniffer Veriana Henisch (PRTB), à deputada estadual.Páginas 3 e 4Sandro Alex destaca a importância dos dois políticos para o ParanáNa quarta-feira (3), o candidato a vice-governador na chapa de Ratinho Junior, Darci Piana; o candidato ao Senado Federal, Oriovisto Guimarães e o deputado federal e candidato à reeleição, Sandro Alex, mantiveram agenda política em Castro com comerciantes, representantes de diferentes setores da sociedade, e lideranças da região. O encontro, realizado no Hotel Buganville Express, foi organizado com a participação de grupos políticos e empresários castrenses, e contou com a presença de políticos da cidade e região, a exemplo do prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki (PSC), e de Carambeí, Osmar Blum Chinato (PSD), além de vereadores. Nos discursos, críticas e muitas propostas.Página 5Em GuarapuavaQuase sete meses foragido, foi preso na quinta-feira (4) o principal suspeito na morte de Osmar Gomes do Prado, de 48 anos, morador de Castro, conhecido como 'Osmar do Café Jandaia'. Policiais civis descobriram o paradeiro de Rauli dos Santos, que depois de praticar o crime, encontrava-se escondido na cidade de Guarapuava.Página 7No ParanaenseCaramuru Vôlei perde para o Copel Telecom/Maringá em partida válida pela série A do Campeonato Paranaense de Vôlei. O jogo aconteceu na noite de quarta-feira, na Arena, em Ponta Grossa, e com o resultado o Caramuru ficou na segunda colocação na fase classificatória. A disputa por uma vaga na semifinal será conta o time de AVP/Palmas.Página 4