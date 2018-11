Edição 3189-A

Aline Sleutjes faz história ao se eleger Deputada Federal

Vitória de Ratinho Junior inaugura uma nova era

Mais de 200 delitos eleitorais

Oriovisto e Arns vão para o Senado

Filas enormes incomodaram eleitores

Região perde representação

Vereador de Arapoti oferece R$ 12 mil para testemunha mentir

A castrense Aline Sleutjes, com 33.628 votos, se elege para a Câmara Federal e faz história. É a primeira deputada federal de Castro, e a segunda mulher dos Campos Gerais a conquistar uma cadeira em Brasília (DF). Ajudada pela coligação que elegeu três do PSL, e pela votação fora da cidade, ao lado de Sandro Alex (PSD) e Aliel Machado (PSB), ela formará a bancada dos Campos Gerais no Congresso Nacional.Páginas 2 (Carrilho), 4 e 5Ao lado de Oriovisto e PianaEleito governador do Paraná neste domingo (7), ao lado do vice Darci Piana, Ratinho Junior alcançou nas urnas os surpreendentes 3.210.712 votos. Já em conversa com jornalistas após tomar conhecimento do resultado, e na companhia de Oriovisto Guimarães (Podemos), eleito senador, disse que a vitória foi “uma ruptura política no Brasil”. Na segunda colocação, ficou a atual governadora Cida Borghetti (PP), com 831.361 votos, seguida de João Arruda (MDB), com 705.976 votos.Nessa edição você lê entrevista com o governador eleito Ratinho Junior, exclusiva para os jornais filiados a ADI-PR.Página 3No ParanáDepois de quase 48 horas de atuação, a Polícia Militar do Paraná registrou 233 acionamentos, 114 encaminhamentos e 80 Termos Circunstanciados foram lavrados. Em Ponta Grossa, sete pessoas foram presas por crimes eleitorais no domingo (7). Os detidos acabaram encaminhados para o Fórum Eleitoral. Uma das pessoas foi levada até a sede da Polícia Federal pois estaria comprando votos e acabou preso.Página 7Virada HistóricaContrariando todas as pesquisas eleitorais realizadas ao longo da campanha, Professor Oriovisto Guimarães (PODE) e Flávio Arns (REDE) foram eleitos os dois senadores mais votados para ocupar as duas vagas em disputa no Senado pelo Paraná. O mais votado, Oriovisto, fez 29,2% dos votos válidos.Página 4Em CastroEm meio a um processo eleitoral complexo e com o registro de situações atípicas pelo país, Castro teve um primeiro turno tranquilo, onde o que mais incomodou eleitores foram as filas, não tão comuns para as votações no município, e com tempo de espera maior do que ocorria normalmente. Teve casos, por exemplo, em que o eleitor esperou por mais de uma hora para votar.Página 3Menos Deputados EstaduaisPágina 5Página 7