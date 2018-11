Edição 3190

Maternidade não possui 'pediatra'

Vara Criminal afasta presidente

Crianças mostram suas peraltices

Castrense buscará vitória

Devotos de Padroeira

Feriadão nas estradas

Aline entra forte na campanha de Bolsonaro

Carambeí registra prisões e apreensões

Caminhoneiros criam sua cooperativa

Seis eleitos se comprometem com Castro

Centro Cultural faz festa para a Criançada

II Mostra de Talentos reuniu entidades e serviço social

Câmara de Piraí do Sul discute falta de medicamento

Secretaria de Finanças de Palmeira se especializa

Aliel recebe estudantes em Brasília

Há pelo menos dez diasA redação do Página Um recebeu, há pouco mais de uma semana, uma denúncia anônima relatando que a administração do Hospital Anna Fiorillo Menarim, atualmente administrado pela Cruz Vermelha, havia demitido a todos os médicos pediatras da unidade. Segundo o relato, a unidade está mantendo as atividades da maternidade sem a presença destes profissionais. E, na tarde de quinta-feira (11), novamente a reportagem teve acesso a informações, vindas de dentro da unidade hospitalar, de que ainda não há pediatras atendendo no local.Página 5Operação Judas, em ArapotiAção deflagrada pela Promotoria de Justiça de Arapoti e batizada como 'Operação Judas', cumpriu na quarta-feira (10), mandados de busca e apreensão contra fraudes em licitações na Câmara Municipal entre 2016 e 2017. Segundo Ministério Público do Paraná (MP-PR), o presidente da Câmara, o diretor-geral e a controladora interna da Câmara, junto com dois empresários e outros servidores da Casa, são suspeitos de fraudar licitações para serviços de manutenção elétrica e hidráulica.Página 4Em CloseQuando você era criança, provavelmente, esperava ansiosamente pelo dia 12 de outubro para não ter que ir para a escola e para ganhar alguns presentes pelo Dia das Crianças. Depois de adulto, claro, essa data deve ter perdido um pouco da “magia”, mas ainda é bom curtir um feriado. Nessa edição você confere duas páginas com o retrato de 70 crianças.Páginas 6 e 7Começou a contagem regresiva para a terceira etapa da Copa SC Racing – rali de regularidade realizado em Santa Catarina, com organização da SC Racing. Os competidores se encontrarão no dia 20 de outubro, na cidade de Curitibanos – serra catarinense. Entre os competidores, estará um castrense.Página 5Quarto feriado prolongado do ano depois do Dia do Trabalhador e de Corpus Christi, o dia de Nossa Senhora Aparecida deverá reunir no Parque Lacustre, nessa sexta-feira (12), uma multidão de pessoas, a maioria católicos e devotos da Padroeira do Brasil. A celebração começa às 9 horas.Página 5Com quatro dias de duração, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou à zero hora de quinta-feira (11), a Operação Nossa Senhora Aparecida em todo o país. A fiscalização da PRF termina no final de domingo (14). Entre os focos da atuação dos policiais rodoviários federais estão o combate à embriaguez ao volante.Página 9Um dia após receber a notícia que tanto aguardava, Aline Sleutjes dirige suas atenções a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), inclusive, participava, ainda na noite de segunda-feira (8) de reunião com a cúpula do partido em Curitiba.Página 3Na quarta-feira (10), duas pessoas foram presas e outros quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Carambeí pela Polícia Civil, com apoio de militares. A operação foi batizada de 'Clínica Geral'.Página 9Transportadores AutônomosCaminhoneiros autônomos de Castro se articularam e criaram uma cooperativa para angariar a união e benefícios para a categoria. De acordo com o presidente da Cooperativa de Transportadores Autônomos de Castro, Rodney de Melo Larocca, o desejo de desenvolver esse projeto já era antigo entre os caminhoneiros da cidade e região, e acabou se fortalecendo durante a última greve.Página 5AcecastroAo longo do período da campanha eleitoral para o primeiro turno das eleições, 15 candidatos assinaram a carta de intenções, elaborada pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), em parceria com outros órgãos do município. Com a eleição de seis, esses estarão na mira das entidades.Página 3Dia da CriançaPágina 5Página 5Página 3Página 4Página 3