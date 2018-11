Edição 3191 Versão Online

Castrolanda terá fábrica de leite em pó e unidade de produção de leitões

POLUIÇÃO QUE INCOMODA

'ENCONTRO COMA A SANTA'

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO

Sema lança 'Super Recicla' para tibagianos

Rangel assina com a Caixa

Caramuru vence a primeira partida

Certidões em dia garatem 100% dos recursos

11 mortes no feriado

'Guarda' prende ladrão em flagrante

Cida envia proposta para manter os Benefícios Fiscais

PM descobre 20 mudas de maconha em Telêmaco Borba

Deputada Aline participa de encontro com Bolsonaro

BNDES aprova R$ 125 milhõesMILHÕESA Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 125 milhões para a Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. Os recursos serão aplicados na implantação de uma fábrica de leite em pó, anexa a unidade de beneficiamento de leite já existente, em Castro, e em uma unidade de produção de leitões, em Piraí do Sul. Com capacidade de produção de três toneladas por hora, a nova fábrica deve ser inaugurada em agosto de 2019. O investimento possibilitará ainda a ampliação em 5% da produção de creme de leite. Já a unidade de leitões, que deve estar pronta em janeiro de 2019, terá capacidade de alojamento de 6.500 matrizes e seguirá orientações de bem-estar animal. Os dejetos gerados serão tratados e utilizados como biofertilizante para a produção agrícola.Página 5Termoelétrica diz que problema será solucionadoMoradores de Carambeí estão sofrendo com as atividades de uma termoelétrica que começou a operar há cerca de cinco meses no município. A empresa que fabrica e comercializa energia, está localizada às margens da PR 151, próximo aos bairros Jardim El Dourado, Bela Vista 1 e 2 e Boqueirão.O fato é que a empresa, que tem muitos moradores nas suas proximidades, emite fumaça, barulho, cheiro e fuligens densas e em grande quantidade, 24 horas por dia. E, segundo um morador e vizinho da empresa, a termoelétrica não usa filtros para amenizar a liberação das impurezas no ar. Por outro lado, a empresa garantiu à reportagem do Página Um que nos próximos dias o problema estará solucionado.Página 4Uma multidão de fiéis - devotos da Senhora da Conceição Aparecida - acolheu na sexta-feira (12), no Parque Lacustre, a chegada da imagem da Santa. Ao final da celebração, três barqueiros encenaram o encontro com a imagem.Página 5Superando a meta inicial de arrecadação, a campanha do Dia das Crianças, promoção da Vara e Promotoria da Família, Infância e Juventude de Castro, com o apoio de parceiros, fez a alegria de muitas crianças castrenses e da cidade de Carambeí.Página 5Lançado em eventoA Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), apresentou na sexta-feira (12) o novo mascote da coleta seletiva, o Super Recicla. O lançamento ocorreu durante o evento 'Diversão em Família', organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), na Praça Edmundo Mercer, para comemorar o Dia das Crianças.Página 4R$ 60 milhõesO prefeito Marcelo Rangel contratou na tarde de segunda-feira (15), com a Caixa Econômica Federal, operação de crédito pelo programa Finisa, no valor de R$ 60 milhões. Desse total, R$ 55 milhões serão voltados a investimentos de pavimentação asfáltica no Município, e os outros R$ 5 milhões para a área de informática e tecnologia.Página 3Pela busca do TRIO Caramuru venceu o primeiro jogo pela disputa do título Paranaense de Voleibol masculino, divisão A, pelo placar de 3 sets a 1. A partida aconteceu no sábado (13), na Arena, em Ponta Grossa.Página 4PalmeiraDiante de exigências definidas pela legislação e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as certidões negativas são definidas como um instrumento regulador dos municípios, a exemplo de Palmeira.Página 3PRE registraBalanço do Batalhão de Polícia Rodoviária estadual, divulgado na segunda-feira (15), aponta que houve no feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida 70 acidentes de trânsito, com 64 pessoas feridas e 11 mortes.Página 7Região CentralPágina 7Página 3Página 7Página 2 - Carrilho