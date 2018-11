Edição 3192

Câmara aprova a Semana do Comércio

Castrense traz quatro ouros

Sub 16 de Tibagi vence o Troféu Brasil de Futsal

Ratinho Junior reafirma apoio a Jair Bolsonaro

Colisão violenta fere dois na rodovia PR-340

Tibagi motos apresenta a novíssima X-ADV 750

Conselheira é denunciada em adoção irregular

Palestras levam motivação e conhecimento

Marquise de prédio vai ao chão na Vicente Machado, em Ponta Grossa

Homicídios prende seis na Operação 'Costa Rica Segura'

Denunciado pelo MPPR presidente afastado da Câmara

Em primeira votação: além do Prêmio Tropeiro de OuroA Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), juntamente com a Câmara Municipal, quer instituir a ‘Semana do Comércio Castrense’ e o Prêmio ‘Tropeiro de Ouro’. O projeto de lei, de autoria do presidente da Casa de Leis, José Otávio Nocera, foi apresentado na sessão ordinária de quarta-feira (17), para primeira votação, e obteve aprovação de todos os vereadores. Na sequência, o projeto deve ser votado novamente, em segunda discussão, e se for aprovado por todos os legisladores, deve seguir para sanção do prefeito.Página 3Na Inglaterra, no Jiu-jitsuO castrense Sergio Ávila conquistou mais quatro vitórias lutando fora do Brasil. Nos dias 13 e 14 de outubro ele participou, como faixa preta em Jiu-jitsu, do Campeonato Europeu London Fall 2018, em Londres, na Inglaterra. No sábado (13) Sergio conquistou medalhas de ouro vencendo tanto a competição na categoria peso pesado (de 88 a 94 quilos), como na Absoluta – categoria que mistura os campeões de diferentes pesos, ambas com quimono. Já no domingo (14) o castrense competiu nas categorias sem quimono, de peso, e novamente a Absoluta, em ambas também conquistou medalha de ouro.Página 5Prefeito Rildo comemoraO time tibagiano Sub 16 conquistou o Troféu Brasil de Futsal, nesta segunda-feira (15), em Garça, São Paulo. Na quarta-feira (17), o prefeito Rildo Leonardi, a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, e o gerente da Secretaria de Esportes, Edilson Barbosa, receberam o time e comissão técnica na Prefeitura, e não economizaram nos elogios a essa nova geração de ouro no futsal.Página 4No Rio de JaneiroO governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior, visitou Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. Durante o encontro, na residência de presidenciável, Ratinho Júnior confirmou seu apoio ao candidato a presidente da República para consolidar vitória no Paraná. “Vamos trabalhar para garantir a eleição de Bolsonaro. Ele terá uma votação expressiva no Paraná e pode contar com a nossa base de apoio”, prometeu Ratinho Júnior.Página 3Na estrada da CastrolandaAs fortes chuvas e um vendaval que caiu na tarde de quinta-feira(18), em Castro, provocou um grave acidente na estrada que liga a cidade ao distrito da Castrolanda, e queda de um pinheiro em residência na vila Santa Cruz. Na PR-340, mais precisamente no km 199 + 10 metros, duas caminhonetes se chocaram violentamente por volta das 13h45.Página 7Página 8Em ArapotiEm Arapoti, a mãe de uma menina de dois anos, um casal e uma conselheira tutelar foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público do Paraná por adoção ilegal. O caso tramita sob sigilo.Página 7Na AcecastroA Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), em parceria com o Sicredi Campos Gerais, e Senac Paraná, trouxe na própria sede da entidade, na noite de quarta-feira (17), duas palestras com focos diferentes, voltadas a um público diversificado, que integrou gestores e empregados.Página 5Durante forte chuvaPágina 7Página 7Página 3