Edição 3193 Versão Online

Maringá dobrou-se à equipe ponta-grossenseO Caramuru Vôlei, que um dia já pertenceu a Castro, é o Campeão Paranaense de 2018. A equipe masculina conquistou o tricampeonato no sábado (20), em cima do Copel Telecom/Maringá Vôlei, no ginásio Chico Neto, na casa do adversário. Pelo placar de 3 sets a 1, e com parciais de 26 x 28, 30 x 28, 25 x 17 e 25 x 23, a equipe do Tigre mostrou superioridade, e venceu.Página 4Castro e CuritibaDupla castrense de sertanejos Elvis e Renan vem ganhando os palcos da região e se destacando cada vez mais. Juntos há quatro anos, eles tiveram no sábado (13) uma das oportunidades mais importantes da carreira. Foram convidados para dividir o palco com o cantor Daniel, que se apresentava em Castro, na ‘Castro Cidade Alegria’, e agora cantarão em Curitiba.Página 5No próximo sábadoNo sábado (27), a Praça Marechal Floriano Peixoto receberá convidados de honra. Serão centenas de veículos e motocicletas que participarão do 1º Encontro de Carros Clássicos e Antigos de Palmeira, e ficarão expostos ao redor da praça e nas proximidades. O evento é realizado pela Prefeitura de Palmeira, através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas, com o apoio do grupo Antigomobilismo Palmeira.Página 4No domingoPágina 3Após 30 diasOsmar Blum Chinato (PSD) reassumiu nessa segunda-feira (22), o cargo de prefeito de Carambeí após licença de 30 dias. Durante esse período, dividiu o tempo para trabalhar na campanha política de primeiro turno e descansar. Satisfeito em encontrar a casa em ordem, Blum mostrou-se animado com as importantes obras que irá entregar.Página 3Prefeito pede compreensãoDevido a obras de drenagem na rua Ernesto Kugler, a avenida Manoel das Dores ficará parcialmente interditada nesta região nos próximos dias. Segundo o cronograma da obra, esta semana será finalizado o trecho entre a esquina da Machadinho com a Desembargador Mercer Júnior até a Manoel das Dores.Página 4Página 6R$ 5 milhões para nova rodoviáriaInvestimentos na ordem de R$ 30 milhões foram garantidos ao município de Castro através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal, nesta sexta-feira (22). Durante a solenidade, o Município de Castro e a Caixa Econômica Federal, oficializaram convênio através do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.Página 3'Supera'Muita gente hoje se preocupa em ir à academia para malhar os músculos do corpo ... mas o cérebro também pode – e precisa! – ser exercitado. Com exercícios estimulantes, é possível melhorar habilidades como memória, concentração, raciocínio e criatividade. Agora isso é possível em Castro, onde está sendo inaugurada uma unidade 'Supera' Ginástica para o Cérebro.Página 5Página 8Página 3Página 7Página 5Página 7