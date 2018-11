Edição 3194

Urnas são levadas para locais de votação

Até sexta-feiraNeste domingo (28) acontece em todo país as votações do segundo turno das eleições gerais 2018. No Paraná esta segunda fase do processo eleitoral ocorrerá somente para a escolha do presidente da República. Para que tudo ocorra com normalidade durante as votações, as semanas que antecedem as eleições são bastante movimentadas nos Cartórios Eleitorais de cada cidade e em Castro não é diferente. Entre os trabalhos da equipe de profissionais do Eleitoral está a distribuição das urnas, algumas viajam quase 90 quilômetros para chegarem a seu destino, possibilitando o exercício do voto aos eleitores que moram mais distantes da sede do município. Até a tarde da sexta-feira (26), todas as urnas que serão empregadas no pleito já devem estar nos devidos locais de votação.Página 5Em JaguariaívaReginaldo Cordeiro da Silva, ‘Nenzo’ (PTB), é o mais novo vereador de Jaguariaíva. Ele foi empossado na última sessão ordinária da Casa de Leis, realizada na terça-feira (23). Nenzo foi eleito depois que a Justiça Eleitoral do município cassou o registro de candidatura do então presidente da Câmara de Jaguariaíva, Marcos Pessa Filho, o Marquito, do PSDB. Nessa mesma sessão, assumiu interinamente a presidência da Casa de Leis, a vereadora Juliana de Almeida Langner.Página 3Promotoria de Justiça de Arapoti, firmou termo de ajustamento de conduta com empresa do ramo agropecuário para garantir a reconstrução e a reforma de conjunto arquitetônico considerado importante bem histórico e cultural da cidade. A Fazenda Boa Vista, atualmente de propriedade da empresa, foi no passado sede de uma das maiores fazendas de escravos da região.Página 3Cerca de 100 motocicletas do Harley Owners Group (HOG) The One Curitiba Chapter deve marcar presença neste sábado (27) no 1º Encontro de Carros Clássicos e Antigos de Palmeira. O grupo programou um bate e volta noturno na cidade, e deve chegar na Praça Marechal Floriano Peixoto por volta das 19h30, onde permanecerá por três horas.Página 4Estão trancafiados na carceragem da 43ª DRP, em Castro, os três suspeitos de participarem da morte de Vitório Pires da Rosa, 68 anos, na localidade de Limpo Grande, município de Carambeí. As prisões aconteceram no Bairro Boqueirão, após intenso trabalho conjunto entre Polícia Militar e Civil de Carambeí e serviço de inteligência (P2) de Castro.Página 7Kickboxing em CancunNa tarde de quinta-feira (25) o lutador castrense de Kickboxing, Rodrigo Passos, venceu o 10º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing, em Cancun, no México. Ele enfrentou o americano Karl Orosco, na categoria K1 Rules, até 63.500. A competição, que vai até o final de semana, conta com 680 atletas.Página 5A Secretaria de Estado da Saúde formalizou na terça-feira (23) a entrega de mais quatro veículos para consórcios intermunicipais de saúde paranaenses. Os veículos Renault Duster fazem parte de um lote de 25 adquiridos para auxiliar os consórcios nas atividades.Página 3A Prefeitura de Tibagi lançou na noite desta quarta-feira (24), a campanha institucional da volta da Coleta Seletiva no município. A ação apresentou o mascote Super Recicla, o jingle 'A coleta vem aí', o vídeo institucional, peças gráficas e de áudio produzidas para redes sociais.Página 4Em JaguariaívaAs polícias militar e Civil ainda estão à captura do único detento que conseguiu fugir nessa segunda-feira (21), do sistema prisional de Jaguariaíva. Segundo um agente do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen), por volta das 16 horas o preso identificado pelo nome de John Lenon, escalou o muro e fugiu pelo solário.Página 7Governo de Ratinho JuniorO General Luiz Felipe Kraemer Carbonell, atual chefe da Assessoria de Informações da Itaipu Binacional, é o primeiro nome de secretário de estado anunciado para compor o futuro governo de Ratinho Junior. Carbonell assumirá a coordenação da Segurança Pública no Paraná. Página 4CarambeíPágina 4Página 3Página 3Página 4Página 7