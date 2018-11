Edição 3195 Versão Online

Militar é executado

Tenente-coronel levou seis tiros de 12, e oito de .40

Jipeiros de Castro tiveram missão de levar as urnas

Caju, Rosina e Ávila são 'cidadãos honorários'

MPPR denuncia nove pessoas por desvio de safra

Clássicos e antigos deram tom a festa

Legislativo cassa vereador Giovani

'Natal Sonho de Luz' terá cinco desfiles

Sandro Alex destaca entrega de centro cirúrgico

Prazo para limpeza vai até quarta-feira

Caramuru perde na sua estreia

Professores receberão progressão

Piraí do Sul apresenta a 'LOA'

Garoto de 8 anos morre com tiro acidental disparado por padrinho

Queima de arquivo?O tenente-coronel aposentado da Polícia Militar (PM), Valdir Copetti Neves, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (29), na estrada de acesso ao Botuquara, em Ponta Grossa. Ele levou pelo menos seis tiros de calibre 12, mais 8 de .40, todos na cabeça. Copetti foi encontrado por moradores da região, dentro do seu veículo, uma BMW, quando seguia de sua propriedade na área rural à cidade. A Criminalística e o IML foram acionados para cuidar do caso.Página 7Página 7Sob sol e chuvaTão importante quanto os mesários, que ficam à disposição da Justiça Eleitoral durante os dias de votação, é o trabalho realizado no município pelos membros do Jeep Clube de Castro. São eles os responsáveis por fazer com que as urnas eletrônicas cheguem as sessões eleitorais do interior do município. Helcio Luiz Ferro que é um dos sócios do clube e voluntário na entrega das urnas, explica que a atividade começou porque o Jeep Clube foi instituído como sendo de utilidade pública.Página 5Justa HomenagemNa noite de quinta-feira (25), os castrenses Alfredo de Jesus Pinheiro, Rosina Pereira Jorge Cardoso e Sérgio Ávila, foram homenageados na Câmara Municipal de Castro, com o título de Cidadão Honorário. Além dos homenageados, a sessão solene também contou com a presença de seus familiares e amigos. Conheça um pouco da história de vida de cada homenageado.Página 5Colégio AgrícolaEm Arapoti, o Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da comarca, propôs duas denúncias criminais em face de nove pessoas por envolvimento em desvio de parte da produção do colégio agrícola do município. As ações são resultado da Operação Usurpador, deflagrada em abril deste ano pelo MPPR. Foi constatada pela Promotoria de Justiça o desvio de lavouras de soja, milho e toras de eucalipto, bem como ilegalidades em licitações para a compra de insumos agrícolas.Estima-se que foram desviados quase R$ 195 mil da instituição de ensino.Página 4PalmeiraPalmeira realizou no sábado (27) o 1º Encontro de Carros Clássicos e Antigos, juntamente com a Feira da Lua – Rock n’ Roll. Os eventos reuniram milhares de pessoas na Praça Marechal Floriano Peixoto e na rua XV de Novembro durante a tarde a noite.Página 4ArapotiA Câmara de Arapoti votou pela cassação do vereador Giovanni Aparecido Carneiro (PP), na quinta-feira (25), em sessão de julgamento que durou mais de cinco horas. Ele foi cassado por 8 votos a 0.Página 3Além das cantatasA programação do Natal Sonho de Luz, organizado pela Prefeitura de Tibagi, traz algumas novidades neste ano. De acordo com a gerente da Secretaria Municipal de Turismo e membro da comissão de eventos, Kellin Ramos, além das tradicionais cantatas nas janelas do Palácio do Diamante e das Praças decoradas, serão realizados cinco desfiles (Paradas Natalinas) na sede e nos distritos e apresentações de peças teatrais e culturais.Página 4R$ 1,3 milhão em investidosO Centro Cirúrgico do Hospital da Criança de Ponta Grossa foi inaugurado na sexta-feira (26), com investimentos que ultrapassam R$ 1,3 milhão. Viabilizados em três frentes, parte dos recursos vieram de emenda parlamentar do deputado federal Sandro Alex (PSD), no valor de R$ 650 mil.Página 3TúmulosO prazo para serviços de pintura, reforma e limpeza pesada nos túmulos dos cemitérios Frei Mathias e Nossa Senhora do Rosário, para o dia de Finados (2/11), terminou no domingo (28), por outro lado, até quarta-feira (31) será permitida a limpeza dos túmulos apenas com a utilização de pano e balde.Página 5Pela SuperligaO EMS Taubaté Funvic levou a melhor no confronto de estreia pela Superliga Cimed frente ao Caramuru. O time paulista reafirmou o favoritismo e venceu por 3 sets a 0, depois de quase 90 minutos de disputa. Em entrevista, o técnico do Tigre, Fábio Sampaio, destacou a reação e o melhor desempenho do grupo no terceiro set.Página 417.769 professoresPágina 3LOA' 2019Página 4Página 7