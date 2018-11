Edição 3196

Religiões enxergam data de várias formas

FinadosNesta sexta-feira (2) o dia é reservado no Brasil para lembrar e homenagear os mortos. Essa passagem, que é temida por muitos, cultuada em algumas partes do mundo e tema de diversos filmes e bestsellers da literatura, é celebrada entre diferentes religiões, sendo que cada uma tem sua própria forma de interpretação. A reportagem do Página Um conversou com o Padre Cristiano Marcos Rodrigues, da Matriz Senhora do Perpétuo Socorro, e com o Pastor Artemei Greskiv, da Igreja Evangélica Projeto Salvação. Eles explicam como cada um, e os fiéis de suas respectivas igrejas vivem a data.Página 5Cinco elementos foram presos em flagrante após furto de veículo na Morada do Sol, tráfico de drogas e receptação de mercadoria.Era madrugada de 31 de outubro, quando oelemento conhecido como Jorginho entrou numa casa na Morada do Sol e com os moradores dormindo furtou R$ 220, pegou as chaves de um automóvel Hyundai Creta, e fugiu com o veículo. Após ação rápida da PM, carro, objetos e drogas foram encontrados.Página 7Devido à queda na arrecadação mensal, a Prefeitura Municipal anunciou, nesta terça-feira (30), novas medidas de cortes nos gastos para conseguir honrar seus compromissos. A expectativa é deixar de gastar cerca de R$ 400 mil com a folha de pagamento de terceirizados e estagiários.Página 4A governadora Cida se reuniu nesta terça-feira (30), em Brasília, com o presidente Michel Temer para tratar de questões de interesse do Paraná, como a construção da segunda ponte em Foz do Iguaçu, ligando o Brasil ao Paraguai. Cida reforçou o pedido feito ao Ministério da Saúde para a habilitação de novos leitos de UTI.Página 3Até 31 de dezembroO vereador Adilson Passos Felix foi eleito na sessão ordinária de terça-feira (30), o novo presidente da Câmara Municipal de Jaguariaíva. Ele teve onze votos, sendo que os vereadores Divael da Silva Melo e Reginaldo Cordeiro da Silva (Nenzo) obtiveram um cada. Os demais membros da chapa que compõem a mesa diretora da Casa de Leis permanecem os mesmos.Página 3página 5Pedido protocoladoPágina 3Programa 'Olhovivo'Página 3Em CarambeíPágina 4Ponta GrossaPágina 7Página 4Página 5