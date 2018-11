Edição 3197 Versão Online

Número de acidentes cai 34,52%

Castrense vence 'Agrinho Solos'

'Valenguinha' resiste mas acaba preso em Piraí do Sul

Cresce as mamografias durante Outubro Rosa

Lorena Tulio conquista o Miss Plus Eco Brasil 2018

Cida e Ratinho na premiação

Carro cai de mais de 4 metros de altura em Ponta Grossa

Vereador Silvio Lopes tomou posse em Arapoti

Prova tem alto índice de presença

Caramuru Vôlei joga bem, mas volta a perder

'Festcam' com inscrições abertas até 14 de novembro

'Warung Tour PG' aposta na integração com a natureza

Castro Caramuru Futsal conquista vice-campeonato

Prevenção ao suicídio é tema de fórum, hoje, em Carambeí

Quatro óbitos registrados nas rodovias do ParanáDe acordo com o balanço do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) divulgado nesta segunda-feira (05), no feriado prolongado de Finados (dias 2,3 e 4) foram registrados 55 acidentes de trânsito em rodovias estaduais, com 46 pessoas feridas e quatro óbitos em todo o Paraná. Comparado com o mesmo feriado do ano passado, o balanço mostra redução de 34,52% nos acidentes e de 41,03% de pessoas feridas. O BPRv intensificou o policiamento em toda malha rodoviária estadual com a atuação de equipes operacionais e administrativas das seis companhias do batalhão nos três dias de operação. Foram feitas abordagens a pessoas e veículos, verificados documentos de condutores, além de vistorias para localizar produtos ilícitos, como drogas, armas e contrabando.Página 7Professora ganhou um carro zero kmNeste ano quem venceu o Concurso Agrinho, na categoria ‘Agrinho Solos’, e ganhou um dos seis carros zero quilômetros oferecidos pelo Programa foi a professora castrense Lia Marcia Ferreira da Silva. Ela trabalha na Escola Municipal São Sebastião, da comunidade do Maracanã, e seu projeto ‘Alunos em defesa da natureza preservando seu maior patrimônio: o solo’, envolveu a comunidade escolar e a população do município em ações de conscientização e preservação deste recurso natural.Página 5Após 8 meses de investigaçãoApós 8 meses de intensa investigação realizada pela Polícia Civil de Castro, na madrugada de sábado (3), com apoio das polícias Civil e Militar do município e de Piraí do Sul, foi deflagrada operação que resultou na captura de Silvio Mateus Carneiro Valenga, conhecido como 'Mateus Valenga' ou 'Valenguinha'. Acusado da prática três homicídios, ele era considerado um dos criminosos mais procurados da região, pelo modo cruel com que agia com suas vítimas.Página 7Humorista encerrou programaçãoDurante todo o mês de outubro, a Secretaria de Saúde de Tibagi (SMS) promoveu uma programação especial alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção aos cânceres de mama e colo de útero, e constatou um aumento significativo na procura pelos exames, principalmente a mamografia. A abertura e o encerramento contaram com show do humorista Hallorino Junior, que trouxe a personagem “Lurde” para falar sobre o tema.Página 4Em ManausEntre os dias 25 e 27 de outubro, Lorena Tullio esteve em Manaus (AM), onde concorreu ao título de Miss Plus Eco Brasil 2018, sagrando-se vencedora. "Natural de Piraí do Sul (PR), Lorena tem 35 anos e é farmacêutica. Ela e outras 16 candidatas participaram do concurso de beleza, promovido por Fernando Salignac e Karina Lasmar".Página 8Programa Agrinho 2018A governadora Cida Borghetti participou na segunda-feira (5), ao lado do governador eleito Ratinho Junior (PSD), da premiação do Concurso Agrinho 2018, promovido pelo Sistema Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) Senar-PR. Cerca de 1,5 mil pessoas marcaram presença.Página 3Ferimentos levesEquipes do Siate e do Corpo de Bombeiros se deslocaram na madrugada desta segunda-feira (5) até a Rua Melvin Jones, Vila Sabará, em Ponta Grossa, para prestar atendimento aos dois ocupantes de automóvel que despencou de uma altura de pouco mais de 4 metros.Página 7Página 3Primeira etapa do EnemNo domingo (4), 176.582 paranaenses fizeram a primeira etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. No total, 237.342 candidatos haviam feito inscrições no Estado, o índice de faltas, de 25,6% ficou abaixo do que ocorreu nos últimos anos. Considerando números do Brasil inteiro, foram 5,5 milhões de inscritos, dos quais 4,139 milhões fizeram provas na tarde de domingo, ou seja 75,1% do total inscrito, enquanto 24,9% não compareceram.Página 5Sesc-RJ leva a melhorNão foi dessa vez que o Caramuru pontuou na tabela da Superliga Cimed. O time perdeu por 3 sets a 0 para a equipe do Sesc, no Rio de Janeiro. A partida aconteceu no último sábado, com parciais de 19x25, 20x25 e 23x25.Página 4Em CarambeíPágina 4Página 8Página 5Página 4