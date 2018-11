Edição 3198

31º Jeca abre com muita cor

Criminosos caem após passarem notas falsas

Acecastro lança 'Sonhos de Natal'

Pasta da Educação terá Renato Feder

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército realizam exercícios

Carambeí leva sabores e cultura para o mundo

Mabel Canto em visita falou para vereadores

'Warung Tur PG' agita este sábado

Empresa tem que pagar multa para prefeitura

Funcionários usavam veículo oficial de forma indevida

Eleições escolhem novas diretoras

PM apreende mais de meio quilo de crack no Jardim Primavera

6.132 atletas inscritosNa noite de quinta-feira (8) foi lançada oficialmente a edição 2018 dos Jogos Estudantis de Castro (Jeca). O evento, que contou com grande presença de público, foi realizado no Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco. Como já é tradicional, a abertura foi marcada pelo espetáculo das apresentações feitas por alunos do município, e trouxe os novos mascotes. Reunindo 6.132 atletas, o Jeca desse ano envolve 14 modalidades, sendo duas culturais.Página 7Dinheiro e drogaTrês suspeitos que estavam em um veículo Citroen/Xsara, os quais tentaram trocar notas de R$ 100 falsa no comércio locais, chegando a trocar em um estabelecimento na Rua Javert Madureira, cairam diante da polícia. Comunicados, militares realizaram diligências e com novas informações de que o veículo estaria na PR 151, sentido ao pedágio de Carambeí, interceptaram os três suspeitos, um homem e duas mulheres. Para surpresa, além de trazerem mais de R$ 800 em notas falsas, tinham em seu poder 300 gramas de substância análoga ao crack.Página 9A tradicional Campanha Sonhos de Natal, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) chega à sua 11ª edição neste ano. Lançada oficialmente no dia 1º de novembro, a campanha tem novamente como principal atrativo o sorteio de um carro zero quilômetro.Página 7Escolhido segundo secretárioO futuro secretário de Estado da Educação além de empreendedor, é da área da inovação. Renato Feder é CEO da Multilaser, empresa com 3 mil funcionários, com atuação no segmento de eletrônicos e informática. Formado em Administração na FGV, com ele vem se dedicando à área da educação, através de sua empresa, por meio de patrocínios a feiras de Ciências.Página 3No período de 7 a 14 de novembro, a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada apoiará a Escola de Comando e Estado-Maior (ECEME) com os meios necessários para realização, na região de Ponta Grossa e Castro, de um Exercício no Terreno de Operações Táticas, como coroamento do ano de instrução de 2018.Página 5Levar o sabor de Carambeí para o mundo foi a intenção da Prefeitura em participar do 30º Feira Internacional de turismo - Festuris, em Gramado (RS), que reúne grandes marcas e destinos do Brasil e de vários outros países. Carambeí se apresenta como um destino cultural e gastronômico dos Campos Gerais.Página 4Em CastroPágina 5Página 10DenúnciaO Ministério Público realizou realizou na segunda-feira (5) Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, em decorrência de serviços prestados para segurança na Feira de Saúde realizada pela Prefeitura de Castro no dia 18 de março de 2017, por ocasião do aniversário do Município. Conforme a Cláusula 1ª do Termo, os sócios proprietários da empresa deverão pagar multa civil no valor do contrato celebrado, ou seja, R$ 1.160,00 em dez parcelas de R$ 116,00 em favor do Município de Castro.Página 5Ministério PúblicoMinistério Público firma TAC – Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta com servidores da Prefeitura Municipal de Castro que utilizavam veículos oficiais para uso particular. Isso após o Observatório de Castro denunciar ao Ministério Público em 22 de janeiro de 2018, atos praticados por 2 (dois) servidores públicos.Página 5Em TibagiNesta sexta-feira (9), toda a comunidade escolar vai as urnas, durante as eleições escolares, para eleger a nova diretoria. As eleitas terão o trabalho de dirigir as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) a partir de 2019. A Secretária de Educação e Cultura, Ana Elis Gomes, ressalta a importância dos pais participarem do processo eleitoral.Página 4ACONTECEUPágina 9