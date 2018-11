Edição 3199 Versão Online

13º irá injetar em seis cidades R$ 15 milhões

Seguda parcelaO pagamento de mais uma parcela do 13º salário pelas prefeituras da região vai injetar mais de R$ 15 milhões na economia das cidades, isso considerando apenas os seis municípios dos Campos Gerais, por onde circula a versão impressa do Página Um. Em Castro, por exemplo, apenas 957, dos 2.288 servidores municipais optaram por receber o benefício em duas cotas. Neste caso, o pagamento da primeira parcela foi efetuado na folha de pagamento do mês de outubro. O valor total pago foi de R$ 1.301,004,04. Já a segunda parcela será paga até no dia 20 de dezembro, assim como ocorrerá com a maioria das demais cidades, a exemplo de Carambeí, Tibagi, Palmeira, Jaguariaíva e Ponta Grossa.Página 5Processo aguarda homologaçãoA concorrência pública para definir a empresa que fará a obra do Paço Municipal segue para homologação. A Comissão de Licitações reabriu o processo licitatório que estava em prazo recursal que habilitou a proposta da empreiteira Primordial Empreendimento Ltda, com desconto de R$ 785.682,30. A obra da sede própria da prefeitura terá o custo de R$ 7.288.678,48. A previsão do início da obra é janeiro de 2019, após cumpridos os prazos de homologação e assinatura de contrato. A construção do prédio de mais de 4,7 mil metros quadrados conta com recursos oriundos de financiamento junto ao Paraná Cidade, ao valor de R$ 2 milhões.Página 3Para recuperação de estrada ruraisA Prefeitura Municipal firmou parceria com as indústrias Klabin para a recuperação de cerca de 150 quilômetros de estradas rurais do município. Os reparos já começam na próxima quarta-feira (14). Com a parceria, a Klabin doará o cascalho e a Prefeitura entrará com equipamentos e mão de obra. As áreas atendidas serão na região de Faxinal dos Empossados e Caetano Mendes. De acordo com o gerente da Secretaria de Transportes, Paulo Cesar Martins, a expectativa para o início do trabalho é alta. "Vamos tentar recuperar o máximo possível de pontos críticos, mesmo dentro de nossas medidas de corte de gastos", explicou.Página 43 sets a 2 para Sesi-SPDepois de uma partida disputadíssima, o Caramuru Vôlei perdeu para o Sesi – SP, na partida da terceira rodada da Superliga Cimed. O jogo, em casa, com a arena lotada, terminou em 3 a 2 para o time visitante, que encontrou uma equipe preparada e entrosada.Página 4InvestimentoA Prefeitura de Castro vai construir um novo Centro de Informações Turísticas. O antigo prédio onde funcionava o CIT, na Praça João José de Farias, está desativado desde o início da atual gestão, após ter sido vistoriado e ter sua estrutura condenada devido à falta de manutenção. Desde o ano passado, o centro foi transferido para a antiga Estação Ferroviária.Página 5Para a saúdeA população de Telêmaco Borba recebeu nesta segunda-feira (12), sete novos veículos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde. Os carros foram adquiridos com emenda parlamentar destinada pelo deputado Aliel Machado (PSB).Página 3'Escola da Inteligência'Por meio da disciplina 'Escola da Inteligência', a Escola Evangélica da Castrolanda vem inserindo em suas aulas, atividades bastante dinâmicas, e ao mesmo tempo, que têm o objetivo de despertar reflexões entre os alunos. Através da matéria, os alunos aprendem por exemplo, a lidar e a falar dos seus próprios sentimentos, a controlar a emoção em momentos de tensão e a se comportar diante de conflitos.Página 5Audiência PúblicaA Prefeitura de Jaguariaíva deu início a uma série de audiências públicas para revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), antes que o projeto seja enviado ao legislativo. A primeira ocorreu na Câmara Municipal, na noite de quarta-feira (7), reunindo representantes da comunidade e poder público.Página 3Natal em TibagiA Prefeitura de Tibagi está preparando uma programação especial e com novidades para o Natal Sonho de Luz deste ano. Evento contará com Parada Natalina, cantatas nas janelas do Palácio do Diamante, apresentações culturais e decoração dos prédios públicos. A abertura oficial foi transferida para o dia 9 de dezembro.