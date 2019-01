Edição 3208

Cida entrega prêmios

'Nota Paraná'A governadora Cida Borghetti entregou nesta sexta-feira (14) os três principais prêmios do 37º sorteio do Programa Nota Paraná, durante cerimônia na sede da Sanepar, em Curitiba. Um agricultor do município de Porto Barreiro, uma auxiliar administrativa de Ponta Grossa e um servidor público federal de Curitiba foram os ganhadores de R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil, respectivamente.Página 3A magia do natal tomará conta da Colônia Castrolanda neste domingo (16). A partir das 20h30 acontece a apresentação do tradicional Natal Encantado, onde corais se apresentam nas janelas do Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda).Página 5A Loja Maçônica Fraternidade Castrense está completando 142 anos de fundação neste sábado (15). Para comemorar o aniversário, o presidente da entidade, Cristiano Kugler, e os maçons castrenses irão promover sessão magna pública, aberta à convidados e à imprensa.Página 5Em TibagiO distrito de São Bento, em Tibagi, recebeu uma programação especial do Natal Sonho de Luz nesta terça-feira (11). O público pode acompanhar a Parada Natalina, que percorreu a Avenida Donato Marcondes desde o Colégio Estadual Baldomero até à Escola Municipal São Bento.Página 4Ao ar livreCarambeí foi contemplado com mais três academias ao livre. Os recursos, na ordem de R$ 69 mil, foram viabilizados através de emenda parlamentar do deputado estadual Plauto Miró (DEM). Plauto entregou ao chefe de gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, a autorização para homologação da licitação.Página 3Página 2 - Sandro CarrilhoAinda sem definiçãoDurante a semana integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) de Castro se reuniram com promotores do Ministério Público (MP-PR) e representantes do Governo do Estado, para tentar solucionar as ocupações em áreas locais, que ainda estão irregulares.Página 5Câmara de Piraí do SulO vereador Samir Jayme (DEM) deve conduzir a Câmara de Piraí do Sul no biênio 2019-2020. A chapa encabeçada por Jayme foi declarada vencedora durante a sessão desta semana, pelo atual presidente da Casa, vereador Marcio do Gás (PMB). Ele obteve 4, dos 9 votos.Página 3Página 5Página 3Página 3