Edição 3209

Aguardando novo localAté que esteja em espaço adequado, o Centro Municipal de Zoonoses (canil municipal) de Castro não poderá receber novos animais, exceto, em casos de emergência. A unidade foi autuada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV) em agosto desde ano, quando técnicos do órgão visitaram o canil e constataram irregularidades. Além disso, a área onde hoje fica o imóvel será usada para a construção da nova rodoviária da cidade, por esta razão, mesmo tendo sofrido com o roubo de equipamentos e com danos causados por populares, o imóvel não deve receber investimentos da Prefeitura.Página 5Nas janelas do Palácio dos DiamantesNo domingo (16), 30 crianças ensaiadas pelos professores do Departamento de Cultura tomaram conta das janelas do Palácio do Diamante, na primeira noite de Cantatas de Natal. Foram apresentadas seis músicas para o público que lotou a Praça Edmundo Mercer. O prefeito Rildo Leonardi, a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, e o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Torres, acompanharam a celebração.Página 8Sétimo secretárioO deputado federal Sandro Alex (PSD) foi confirmado nesta segunda-feira (17) como o sétimo secretário de Estado. O convite feito ao final de novembro pelo governador Ratinho Junior (PSD), para ocupar a pasta da Infraestrutura e Logística, vinha sendo tratado com muito cuidado.Página 3'Buço de Hellboy'O escultor castrense João Pedro Ruth Santos teve recentemente uma peça sua exposta em São Paulo, na Comic Con Experience 2018 (CCXP). A feira, que reúne trabalhos de artistas do mundo inteiro, foi realizada entre os dias 6 e 9 deste mês no espaço São Paulo Expo.Página 5A decoração natalina instalada na região central de Carambeí sofreu novamente atos de vandalismo durante o final de semana. Na terça-feira (11) já haviam sido registrados casos de vandalismo na Praça Cívica e entre a sexta-feira (14) e o domingo (16), mais ocorrências.Página 4Em CastroNo dia 15 de dezembro, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, sediado em Castro, reuniu a família militar do 'Centauro dos Campos Gerais' para uma confraternização de Natal. O evento contou com a chegada do Papai Noel, atividades recreativas para as crianças e distribuição de brinquedos.Página 5Estradas ruraisA governadora Cida assinou nesta segunda-feira (17), convênio que vai destinar R$ 89,8 milhões para melhorias em estradas rurais em diversos municípios paranaenses. O contrato com a Caixa Econômica Federal foi viabilizado pela bancada federal paranaense e vai possibilitar a aquisição de máquinas, equipamentos, tratores agrícolas e veículos para adequação e manutenção de estradas, dentro dos princípios conservacionistas de gestão de solo e água.Página 3PalmeiraA inauguração da Mini Arena Multiuso da Colônia Francesa, inicialmente programada para acontecer nesta terça-feira (18), foi adiada para sexta-feira (21), às 9h30.Página 4Após desentendimentoDesentendimento em bar leva homem de 33 anos a óbito. O crime aconteceu entre as ruas Oscar Marfurt e Padre Lívio Donati, na Vila do Rosário, por volta das 15h30 desse domingo (16), em Castro. O motivo que gerou a discussão ainda é desconhecido, mas sabe-se que dois homens realizaram disparos de arma de fogo em direção a um desafeto.Página 7BasquetebolPágina 5Limpeza do Rio TibagiPágina 4TibagiPágina 4Operação verãoPágina 7