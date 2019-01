Edição 3210

Não deixe de ler o nosso Especial de Natal

Sampaio deixa de ser técnico

Comandante quer parceria

1,9 mil presos terão saída temporária

Aline Sleutjes é diplomada

Ratinho destaca 'bom momento' em sua diplomação

5ª Esquadrão recebe apoio de manutenção

Tibagi termina ano com saldo positivo

Operário vence o Cascavel

36ª Fesuva será em janeiro

Aliel renova compromisso

Castro-PR, Sexta-feira, 21 de Dezembro de 2018 * Ano XXIX * Nº 2915 anos de CaramuruDepois de 15 anos à frente da equipe – hoje nacionalmente conhecida e competindo na Superliga – Fabio Sampaio deixa a função de técnico no Caramuru Vôlei. Agora no cargo de diretor geral, Sampaio irá se dedicar em “colocar a casa em ordem”, conforme suas próprias palavras. Quem assume a vaga de técnico na equipe é Victor Hillmann Despíndola. Até então, Vitinho como é conhecido o novo técnico, ocupava o cargo de auxiliar técnico.Página 53ª CIA de Polícia MilitarHá cerca de um mês a 3ª Companhia de Polícia Militar de Castro tem novo comandante. Em meados do mês de novembro o capitão Aurélio de Santa Clara assumiu a unidade, buscando priorizar uma maior parceria com a comunidade. O capitão também quer aprimorar o efetivo, que hoje tem mais de 90 policiais, para atender os cinco municípios de abrangência.Página 5Natal e Ano NovoNo Paraná, 1,9 mil presos que cumprem pena no regime semiaberto em unidades do Departamento Penitenciário (Depen) serão liberados para passar as festividades de Natal e Ano-Novo com seus familiares. As saídas aconteceram a partir de quarta-feira (19), em quatro unidades prisionais.Página 7Em CuritibaA deputada federal Aline Sleutjes, do Partido Social Liberal (PSL), eleita no dia 07 de outubro, foi diplomada na tarde do dia 18, em sessão solene no grande auditório do Teatro Positivo, em Curitiba.Página 3Os compromissos de seu governo e o "bom momento político que vivemos", foi a tônica do discurso do governador eleito Ratinho Junior (PSD) durante sua diplomação.Página 3Página 5A Prefeitura Municipal encerra seu exercício financeiro em 2018 com saldo positivo. Fornecedores, entidades, auxílio a estudantes e encargos trabalhistas estão em dia, além da folha de pagamento do funcionalismo.Página 4Operário Ferroviário venceu o FC Cascavel, na tarde desta quarta-feira (19), no primeiro jogo-treino da pré-temporada 2019. A partida aconteceu no Estádio Olímpico Regional e terminou 1 a 0.Página 4Ponta GrossaPágina 4Em CuritibaPágina 3