Edição 3211

Cartomante prevê 2019

Acecastro faz sorteio das chaves

Acidentes reduzem no Paraná

Governo autoriza obra

Ratinho Junior anuncia Bakri

Queima de fogos

R$ 1,6 mi devolvidos

Carambeí decreta ponto facultativo

Ladrões assaltam e fogem de bicicleta

Prefeitura de Ponta Grossa garante festa da Virada no Parque Ambiental

Motociclista é baleado e cai com garupa

Prosperidade no campoPara saber o que as cartas dizem sobre o novo ano que vai começar, a reportagem do Página Um conversou com a cartomante Emilene Aparecida de Oliveira, e traz nesta última edição de 2018, as previsões, de seu baralho cigano, para diferente áreas, no município, estado e país. Para Castro Emilene viu prosperidade no campo; que o setor agrícola terá êxito e que surgirão novas alianças, com a vinda de empresas de fora. Segundo ela, a cidade enfrentará pequenos obstáculos na área cultural, e precisará ter em seus representantes, pulso firme para ajudar.Na quarta-feira (26) e na quinta-feira (27) a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) efetuou os sorteios dos cupons da Campanha Sonhos de Natal, edição 2018. Ao todo foram sorteados 66 nomes de clientes, que terão o direito de participar do teste das chaves, tentando ligar o veículo zero quilômetro – principal atrativo da campanha.Feriado de NatalO número de mortes e acidentes diminuiu no Paraná no feriado de Natal deste ano, em comparação com o ano passado. Balanço divulgado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) mostra que o número de mortes diminuiu 36,36% e o de acidentes também caiu em 27,81%. Os dados estão no relatório divulgado nesta quarta-feira (26). A Operação Natal da BPRv começou às 14 horas de sexta-feira (21) e seguiu até 23h59 da terça-feira (25), envolvendo policiais que atuaram nas ações preventivas e ostensivas nos 57 postos de fiscalização distribuídos no Paraná todo. "Aumentamos a fiscalização em todo o Estado, fizemos mais pontos de operação com radar, fiscalizamos mais veículos, entre outras ações para coibir principalmente excesso de velocidade e embriagues ao volante", disse o capitão Wladimir Denkewski.PR-090A pavimentação de um trecho da PR-090 é a primeira etapa para implantação do futuro Contorno Norte. Com investimento de R$ 13,1 milhões, o asfaltamento faz parte do Programa de Infraestrutura e Logística de Transportes executado com recursos financiados pelo BID. O secretário estatual de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, assinou na sexta-feira (21), no município, a ordem de serviço que autoriza o início dos trabalhos da primeira parte da obra.Equilibrar poderesO deputado Hussein Bakri (PSD), foi anunciado pelo governador eleito Ratinho Junior como seu líder na Assembleia Legislativa. A notícia da permanência de Hussein na Alep vinha sendo especulada há algum tempo, tanto que ele já coordenou o processo de aprovação do projeto das PPPs (Parcerias Público-Privadas), o PAR, que tramitou nas últimas sessões na Assembleia Legislativa.Show pirotécnico da virada do ano em Sengés será uma dos maiores da região. Ano novo também vai ser acompanhado de atração musical com DJ Dalmar e DJ Dinho, que começa às 22 horas no dia 31 de dezembro. Festejos serão realizados na praça Anselmo Jorge.A Câmara de Vereadores fez a devolução de R$ 1,6 milhões aos cofres públicos de Piraí do Sul. O cheque simbólico foi entregue na última semana ao prefeito José Carlos Sandrini (PHS). O valor transferido em 2018 é o maior dos últimos cinco anos e vem em boa hora.