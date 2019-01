Edição 3212

Dia de Santos Reis é celebrado em Castro

Neste final de semana ocorre em Castro a tradicional celebração do Dia de Reis, ou, Festa dos Santos Reis, como também é conhecida a tradição que relembra a visita feita pelos três Reis Magos: Belchior, Gaspar e Baltazar, ao menino Jesus, ainda recém-nascido. Neste ano as visitas e ações da caravana foram divididas em dois dias no município. As primeiras sete visitas serão realizadas no sábado (5), e as demais no domingo (6), quando também a Caravana de Reis irá abrir e realizar a animação da missa, às 9 horas, na Igreja Matriz de Sant’Ana.Página 5Câmaras municipaisNesta primeira semana de janeiro ocorreram as posses dos novos presidentes das Câmaras Municipais nas cidades da região. Em Castro, a vereadora Maria de Fátima Barth Antão Castro assumiu a presidência automaticamente. Em Carambeí a posse do novo presidente, Diego de Jesus da Silva, ocorreu em sessão especial, na quarta-feira (02).Página 3A Frísia Cooperativa Agroindustrial é parceira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tibagi. A Associação, inclusive, é um exemplo de empreendedorismo, ao transformar um desafio em 2.500 produtos altamente rentáveis em quatro anos.Página 4Deputada Federal eleita pelo PSL Aline Sleutjes, representante de Castro e dos Campos Gerais, esteve presente na posse do Presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A cerimônia foi realizada na terça-feira (1º).Página 3Na sexta-feira (4), cerca de 10 produtores se reuniram na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária para discutir a realização da Feira da Uva ainda em janeiro. Durante o evento foi definido que a Feira será realizada nas manhãs e tardes dos dias 12, 13, 19 e 20.Página 4Cortes de secretariasO governador Carlos Massa Ratinho Junior oficializou nesta quarta-feira (02) as medidas da reforma administrativa do Estado para a redução do número de secretarias, de 28 para apenas 15 pastas. Ele também anunciou o corte de 20% nas despesas de todas as áreas.Página 3Em CastroCaminhoneiro perdeu a vida após ser atropelado pelo próprio caminhão na manhã de quinta-feira (03). De acordo com as primeiras informações, o caminhão teria desengatado e andado sozinho. O acidente ocorreu na fazenda Santo Antonio que fica no KM 282 na PR-151. O motorista identificado como Rivadavia Amadeu Marcondes (conhecido como Riva), de 49 anos, estava encima do caminhão carregando bags, quando o veículo começou a andar sozinho. Riva chegou a pular de cima do veículo e correu na tentativa de alcançar a cabine, em determinado momento o veiculo colidiu com arvores, e veio a parar em uma valeta, aonde Riva teria sido prensado contra arvores e a porta do caminhão.Página 7Jovens e adultosEstão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria da Educação do Paraná. Interessados devem procurar um Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) ou escola estadual que oferte a modalidade, até 18 de janeiro.Página 4FeminicídioPágina 7Pagina 5