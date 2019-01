Edição 3213

Ganhador de automóvel é um professor de educação física

Mulher é morta a facadas pelas costas

Requião diz em gravação que prefeito Moacyr 'não tem nada na cabeça' e está inelegível por 8 anos

Blum assina contrato que prevê câmeras

Caso de dengue aparece em Ponta Grossa

Jeverson tem cassação suspensa

Corpo é resgatado no Tibagi

IPEM-PR faz alerta na hora da compra

Governo cria Força-tarefa para avaliar finanças

Escolinha de Tibagi recebe barcos para canoagem

Feira da Uva de Palmeira teve data alterada

Vereador Paraílio assume interinamente a presidência

Antiga tradição reúne família Brandes da Cruz

Promoção 'girou, ligou, ganhou!'Só na noite de quarta-feira (9) foi conhecido o ganhador da Campanha Sonhos de Natal da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), promoção ‘Girou, Ligou, Ganhou’. O professor de Educação Física, Rafael Rodrigo Cordeiro, comprador da Loja Play Beck, e morador do Jardim Bailly, em Castro, levou para casa um automóvel Onix zero quilômetro.Ele não esteve presente ao evento, mas coube à prima Simone Aparecida Gomes, representá-lo através de procuração. A sortuda foi a quadragésima quinta a tentar acionar o carro, de um total de 66 chaves.Página 5Jardim dos BancáriosFoi sepultada nesta quinta-feira (10), no Cemitério Municipal de Piraí do Sul, Cristiane Tereza Carneiro, de 32 anos, morta em Castro após ser esfaqueada nas costas. Para o delegado da 43ª DRP, Lucas Mariano Mendes, as imagens mostram uma pessoa caminhando ao lado da vítima, a mesma que desfriu os golpes.Página 7OpiniãoPágina 2 - Sandro CarrilhoNo combate ao crimeO Prefeito Osmar Blum (PSD) assinou na quinta-feira (10), contrato para dar início à instalação de câmeras de monitoramento em toda a cidade. O projeto, que será desenvolvido com recursos do Governo do Estado, intermediados pelo deputado estadual Plauto Miró (DEM), e contrapartida do município, contemplará a colocação de 12 aparelhos de filmagem, a instalação de um central de gravação e vigilância e a integração do sistema de vídeo local com os sistemas da Polícia Militar – no batalhão em Castro e na Central em Curitiba.Página 4Em dois anosA Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de Ponta Grossa, reuniu representantes de todos os departamentos para realizar um plano de contingência contra o Aedes Aegypti. Isso aconteceu por conta do primeiro resultado positivo da doença na cidade, depois de dois anos.Página 4CarambeíJeverson Gomes da Silva teve a cassação de seu mandato suspensa, e deve reassumir o cargo de vereador em Carambeí ainda em janeiro. O fato ocorreu porque a Justiça acatou o pedido do próprio vereador e suspendeu o decreto que havia, em meados de 2018, determinado a sua cassação, assim como a dos vereadores Emerson Sheik e Paulo Valenga.Página 3Após três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba encontrou na quarta-feira (9) o corpo de Matheus Henrique de Souza Oliveira, 20 anos, desaparecido desde o domingo (7), quando se banhava no Rio Tibagi.Página 7O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) alerta pais e responsáveis para que fiquem atentos para a compra do material escolar. É fundamental observar se os produtos possuem o Selo de Identificação da Conformidade, que atesta que eles atendem requisitos de segurança previstos nos regulamentos do Inmetro.Página 4Começou a operar nesta quinta-feira (10) a força-tarefa criada pelo Governo do Paraná para avaliar e buscar soluções para problemas detectados na gestão financeira do Estado. “Identificamos situações com risco potencialmente grande e que exigem uma ação rápida do governo”, afirma o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.Página 3Página 4Página 4Página 3Página 8