Edição 3214

Protestos em frente ao BB na Praça Manoel RibasPara protestar contra os casos de violência contra mulheres, registrados em Castro nos primeiros dias deste ano, moradores realizaram uma caminhada, na manhã de sábado (12). De acordo com a técnica de enfermagem, Itercia da Costa Almeida, uma das principais articuladoras do movimento, participaram do ato cerca de 80 pessoas, sendo a maioria, mulheres. Os manifestantes iniciaram a caminhada na Praça Pedro Kaled, por volta das 10 horas, e depois seguiram com manifestações e pedidos por justiça, igualdade e respeito. Em frente à agência do Banco do Brasil, onde Márcia Antônia Ribeiro foi morta na sexta-feira (11), o grupo fez orações.Página 5Automóvel zero kmA família Rizolar esteve em festa na noite de sábado (12), quando foi conhecida a ganhadora do automóvel Chevrolet Onix, zero quilômetro. O sorteio aconteceu no estacionamento ao lado do supermercado, em meio a muita expectativa para conhecer quem levaria para casa o carro da promoção '35 Anos de Família Rizolar’ e também uma motocicleta Honda Fan, oferecida pelo suco Trink, da Parati. Maria Juraci Antunes, de 75 anos, moradora em Castro, foi a grande vencedora do automóvel.Página 5Dez dias no país asiáticoQuem viajou ontem (14) para Beijing, capital da China, foi a deputada federal Aline Sleutjes (PSL), à convite do empresário de Brasília Vinícius Aquino. Ela embarcou às 21h05 do Aeroporto de Guarulhos, na companhia da senadora Soraya Thronicke, e de outros dez deputados.Página 3Crime bárbaroA tragédia que comoveu os castrenses na sexta-feira (11), quando um homem efetuou disparos de arma de fogo no interior da agência do BB, tirando a vida de sua ex-mulher, teve um desfecho ainda mais trágico. O ex-marido, Antônio Cesar de Andrade, foi encontrado morto em um casebre às margens do Rio Tibagi.Página 7Concurso de Marchinha será atraçãoA Prefeitura de Tibagi abriu oficialmente, na semana passada, o início dos trabalhos para o Carnaval 2019, que terá como tema “A Broadway é aqui”. Tudo está sendo preparado por uma comissão organizadora e algumas novidades prometem agradar o público em geral, a exemplo das marchinhas.Página 4PolíticaEm solenidade, o prefeito Marcelo Rangel formalizou a transmissão de cargo para a vice Elizabeth Schmidt. A partir da assinatura da transmissão, Elizabeth responderá como prefeita em exercício pelo período de 17 dias.Página 3PolíticaPágina 3AniversárioPágina 5Página 7