Edição 3215

Deputada Aline responde da China a duras críticas

Esposa mata Guarda Patrimonial

Civil e PM cumprem 23 mandados

Dois casos de dengue

Decreto deve ser suspenso

Região na São Silvestre

Comissão de Carnaval ouve empresários

Cavanis celebra 50 anos no Brasil

PM de Castro faz cerco e recupera carro roubado

Ingressos para estreia do Operário estão à venda

Técnicos iniciam trabalhos de instalação

Concurso teve recorde de inscritas

Ratinho anuncia redução de preços dos serviços do Detran

Olavo de Carvalho chama congressistas de bando de caipirasA fala do escritor Olavo de Carvalho em sua página no youtube, direto de Richmond, Virgínia, Estados Unidos, foi como uma bomba para os congressistas que mantêm viagem à China, inclusive para a deputada federal Aline Sleutjes (PSL), que faz sua primeira visita internacional e já enfrenta duras críticas. Atacando fortemente os parlamentares que estão no país asiático, o escritor que também é jornalista, conferencista, ensaísta e filósofo brasileiro, chamou-os de idiotas, bando de caipiras, semianalfabetos e até de palhaços. Direto da China, Aline disse ao Página Um que “vimos o dia todo esse tipo de covardia. A verdade é que empresários e agricultores que sabem da importância da China para o comércio brasileiro, estão felizes em saber que estamos aqui para conhecer melhor esse país e estreitar laços comerciais”.Página 3Em CastroO delegado da 43ª DRP de Castro, Lucas Mariano Mendes, ouviu na tarde desta quinta-feira (17), através de oitiva, a autora da morte do Guarda Patrimonial de Castro, Marcos Roberto Nunes, de 39 anos. Por volta das 6 horas da manhã, não aguentando mais as agressões vindas do marido, a mulher teria desferido várias facadas em seu cônjuge, levando a óbito ainda no local.Página 9Aproximadamente 70 agentes de segurança, dentre Policiais Militares e Civis, cumpriram na manhã de quarta-feira (16), uma série de mandados de busca e apreensão e, de prisão, no município. A Operação, denominada 'Hidra', teve início por volta de 6 horas, na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar. Os esforços tiveram por objetivo combater a incidência de vários crimes na região, dentre eles, o tráfico de entorpecentes, posse irregular de armas de fogo, adulteração e clonagem de veículos, furtos e organização criminosa.Página 9Em CastroOs casos de suspeita de dengue em investigação, alguns inclusive já confirmados nas cidades da Terceira Regional de Saúde (Arapoti, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, São João do Triunfo e Sengés), e o recente caso autóctone da doença em Ponta Grossa, reforçam a necessidade de a população fazer a sua parte.Página 7Câmara Municipal de CarambeíMesmo com o legislativo em recesso, o presidente da Câmara de Carambeí, vereador Diego Silva, foi intimado na segunda-feira (14) e tem até o dia 24 para suspender o decreto de cassação dos vereadores Jeverson Gomes da Silva, Paulo Valenga e Emerson Sheik. A determinação é do juiz da Vara Cível da Comarca de Castro, Rodrigo Yabagata Endo.Página 5'Talentos Amadores'Na reportagem de estreia 'Talentos Amadores', o Página Um traz neste mês de janeiro a experiência de treze atletas, de três cidades da região, que participaram da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo. Só castrenses foram 11, mas também correram na prova atletas de Carambeí, de Tibagi e de outras cidades vizinhas.Página 4Prefeito Rildo participaPágina 6Missa abre programaçãoNo domingo (20) a Igreja Matriz de Sant’Ana, em Castro, sediará missa solene de abertura da programação do Ano de Ação de Garças pelo Cinquentenário da presença da Congregação das Escolas de Caridade - Instituto Cavanis, no Brasil.Página 7Próximo ao ICEquipes da 3ª Cia da PM foram solicitadas na tarde dessa quinta-feira (17) por policiais de Tibagi para averiguar situação de roubo da caminhonete Fiat Toro, placas BAT 6495, onde uma mulher e dois homens portando arma de fogo levaram o veículo em sentido a Castro, pela PR 340. Em ato continuo, equipes de Castro deslocaram-se até o local e esperaram por 10 minutos, momento este que o veículo aproximou-se e tentou escapar. Todos acabaram presos.Página 9Paraná x OperárioPágina 4Câmeras de monitoramentoPágina 5Festa do Peão em SengésPágina 10Página 3