Edição 3216 Versão Online

Momentos de HorrorUm verdadeiro arsenal de armas apreendido, além da quadrilha presa e um dos marginais ferido a bala. Esse foi o desfecho da ação criminosa praticada por quatro pessoas que roubaram uma residência na localidade de Herval do Xaxim, distrito do Abapan, em Castro, nas primeiras horas de domingo. O quarteto estava fortemente armado e se utilizou de um automóvel Kadett, mas foi compelido pelos policiais na noite de domingo (20), mais precisamente na região denominada de 'Estrada da Ilha', onde ouve troca de tiros.Página 750 anos em CastroIgreja ficou lotada durante a celebração na manhã de domingo (20), na Matriz de Sant’Anna, em Castro. A missa solene, iniciada às 9 horas, foi a abertura oficial da programação do Ano de Ação de Garças pelo Cinquentenário da presença da Congregação das Escolas de Caridade - Instituto Cavanis, no Brasil. Além da presença de muitos fiéis, a celebração contou com diversos padres, seminaristas e religiosos, vindos de diferentes regiões do Brasil e de alguns países onde existem projetos e obras administradas da Congregação Cavanis. Entre eles, o superior geral da Congregação Cavanis, padre Pietro Fietta, que foi o celebrante da missa.Página 5Aluguel de casas no carnavalEstão abertas as inscrições para aluguel de imóveis residenciais durante as festividades do Carnaval 2019, em Tibagi. Interessados devem ir até a Secretaria de Turismo para formalizar a inscrição. A prática já se tornou hábito na cidade e ajuda a suprir a alta demanda de turistas.Página 4Fantasma pega o CianorteO Operário Ferroviário venceu o Paraná Clube, na tarde deste domingo (20), pela primeira rodada do Campeonato Paranaense 2019. A partida, aconteceu na Vila Capanema e terminou 1 a 0. Com o resultado, o alvinegro é líder do Grupo A, com três pontos. O gol da vitória do Fantasma saiu aos 42 minutos do segundo tempo.Página 4Em CarambeíO Troca Saudável da Prefeitura de Carambeí, retorna com a troca de material reciclável por frutas e verduras já a partir de fevereiro. Neste ano, o programa fará nos pontos pré-estabelecidos somente uma troca mensal. Quanto as regras, elas continuam as mesmas, para cada quatro quilos de material reciclável, um quilo de hortifruti.Página 4Município investe cerca de R$ 400 mil em segurançaA Prefeitura Municipal realizou no fim de 2018 a licitação para compra de câmeras de monitoramento urbano e de prédios públicos. As mais de cem câmeras adquiridas são de última geração e serão espalhadas pela sede e entradas do município. O investimento em segurança chega a quase R$ 400 mil. Foram adquiridas 18 câmeras modelo speed dome, com zoom óptico e resolução Full HD, que serão responsáveis pelo monitoramento urbano.Página 3Página 7Homem está na UTI da Santa CasaPágina 7Página 3Página 5Página 8