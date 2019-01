Edição 3277 Versão Online

Decreto desperta curiosidade

Ratinho determina auditoria na folha

Jovem foi mantida acorrentada por familiares

Viatura da Polícia Civil provoca grave acidente na BR-376

Copas Vôlei de Areia e Futvôlei na Praça Cívica em Carambeí

PM retira das ruas cocaína e maconha

Vagas já foram preenchidas

Câmara aprova reajuste salarial

Operário empanta com Cianorte fora de casa

Parque Histórico recebe doação de 100 LP's

Palmeira conclui pavimento poliédrico

IPVA 2019 começou a valer nesta quinta-feira no Paraná

'Posse de arma de fogo'O decreto assinado no dia 15 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), para flexibilizar as regras relacionadas à posse de arma de fogo no país, aumentou a curiosidade e busca de informações por parte da população em geral. Porém, mostrou também que ainda há muita desinformação entre aqueles que se interessam pelo assunto e pela compra de armamento. É o que explicou à reportagem a proprietária do único clube de tiros e da loja de armas da cidade, Rosilda do Rocio Castanho Jorge.Página 5Servidores ativos e inativo serão alvoO governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou a contratação de uma auditoria externa, por meio de pregão eletrônico, para avaliar as folhas de pagamento dos servidores ativos do Poder Executivo e inativos da Paranaprevidência, de todos os Poderes. O anúncio foi feito na terça-feira (22), no Palácio Iguaçu, pouco antes da reunião de trabalho com o secretariado.Página 3Em CarambeíUma jovem de 22 anos, com problemas psiquiátricos, foi encontrada por policiais militares de Carambeí, acorrentada na sua cama. O cárcere privado foi confirmado na Rua Mangabeira, na Vila Banana. Por outro lado, apenas ela estava na residência quando as autoridades chegaram. Uma ambulância foi deslocada para o local para atendimento médico e encaminhamento para melhor avaliação. O relatório da PM indica que a jovem foi encontrada na manhã de quarta-feira (23), após solicitação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social ao (CREAS), seguindo denúncias.Página 7Página 7Página 4No CantagaloPolícia Militar de Castro prende dois elementos e retira das ruas 7,075 kg de maconha e 102 gramas de cocaína (pó).Página 7'Mais Médicos'Todas as vagas abertas pela saída dos médicos cubanos do Programa Mais Médicos em Castro já foram preenchidas, porém, um dos profissionais está se desligando e deve deixar o município em breve. Em novembro, quando Cuba saiu do Programa e o município perdeu quatro médicos de uma vez só.Página 5ExtraordináriaA Câmara de Vereadores de Piraí aprovou a proposta do Executivo de reajuste salarial ao funcionalismo público. A Casa também deu aval para a transferência de valores a entidades sociais de Piraí do Sul. Os dois temas foram despachados em turno único, em reunião extraordinária realizada na terça-feira (22).Página 3Pagina 4Página 8Página 4Página 3