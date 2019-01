Edição 3218 Versão Online

PR já adota novo padrão de placa

Modelo MercosulA portaria (074/2018) do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que torna obrigatória a implantação da placa modelo Mercosul no território estadual já está em vigência no Estado, apesar das informações desencontradas publicadas até agora e das muitas dúvidas levantadas entre a população. Desde o dia 17 de dezembro de 2018, veículos novos que forem emplacados no Paraná, ou que, por razão de comercialização, tenham mudado de município, por exemplo, devem ser identificados com placas do novo modelo.Página 5No ParanáO clima seco e altas temperaturas registrados, principalmente, nos meses de novembro e dezembro do ano passado frustraram a expectativa com a safra paranaense de grãos de verão 2018/19. O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, estimava produção de 22,5 milhões de toneladas. A estimativa de produção de grãos de verão 2018 foi apresentada pelo secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, na quinta-feira (24), em Apucarana.Página 3O Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou na segunda-feira (28) à Justiça o ex-governador do Estado Beto Richa e mais 32 investigados pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa na concessão de rodovias estaduais, na 58ª fase da Operação Lava Jato. Richa está preso desde a sexta-feira (25), quando a operação foi deflagrada. Ele está custodiado em um quartel da Polícia Militar em Curitiba.Página 3Olimpíada de MatemáticaA reportagem do Página Um conversou com a aluna Isabely e com sua mãe Silvia Maria Silva Rodrigues. Por conta do resultado na OBMEP, a estudante, de apenas 12 anos de idade, foi convidada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) para participar do Programa de Iniciação Científica (PIC).Página 5Vila CristinaEra 1h30 da madrugada de sábado (26), quando um jovem de 19 anos tombou morto, vítima de arma de fogo. Dagmar Pacheco foi atingido por três tiros nas proximidades de um bar localizado à Rua Rosas de Ouro, na Vila Cristina, em Telêmaco Borba.Página 7Pela 'OMF'Ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti foi designada como embaixadora mundial da Organização Mundial da Família. A oficialização do título foi entregue na segunda-feira (28) pela presidente mundial da OMF, Deisi Noeli Webber Kusztra, em Curitiba. Cida foi indicada e aprovada por unanimidade de votos em assembleia geral da organização em Genebra, na Suíça.Página 5A Praça 4 de Abril, um dos símbolos da colonização Holandesa de Carambeí, inaugurada em 1986, recebeu em sua área sete novas lixeiras. A secretaria Municipal de Meio Ambiente fez a instalação para atender a demanda de resíduos desprezados.Página 4Em CarambeíO ingresso para a visitação no Parque Histórico de Carambeí, maior museu histórico a céu aberto do Brasil, será reajustado a partir desta sexta-feira, 1º de fevereiro. O valor do ingresso passará para R$ 20, a meia entrada será R$10 e a instituição manterá sua política de gratuidade.Página 5O Operário Ferroviário venceu o Cascavel CR, neste domingo (27), pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 2 a 0. Com o resultado, alvinegro chega a sete pontos e lidera o Grupo A. Os gols foram marcados na etapa inicial da partida. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, Sosa aproveitou sobra na área e abriu o placar. E, aos 24 minutos, Lucas Batatinha recebeu na entrada da área, dominou e chutou forte para marcar o segundo da equipe.Página 4No ParanáPágina 3ContrataçãoPágina 4Página 3ReservaPágina 7