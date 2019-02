Edição 3219

Concursos serão online

No Carnaval de TibagiA Prefeitura de Tibagi divulgou nesta quarta-feira (30) um comunicado informando alterações na programação do Carnaval 2019. Mesmo com as mudanças, o prazo para as inscrições nos concursos de Marchinha e Rainha da festa terminam nesta sexta-feira, 1° de fevereiro. De acordo com o membro da Comissão Organizadora do Carnaval, o gerente de Cultura, Sidnei Bielski, as modificações não alteram o andamento dos concursos, que agora serão realizados por votação on line, na página oficial do Carnaval no Facebook. “Com esse novo modelo para os concursos precisaremos de mais tempo para as gravações dos vídeos que vão para as redes sociais e isso vai demandar um trabalho mais demorado da comissão para adequar tudo a tempo da votação, que acontecerá entre os dias 18 e 22 de fevereiro”, explicou.Página 4Em BrasíliaA deputada eleita Aline Sleutjes e os demais parlamentares que assumem a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados tomam posse nesta sexta-feira (1). A cerimônia será no Plenário Ulysses Guimarães e está marcada para as 10 horas.A reportagem do Página Um conversou com a deputada, que falou sobre sua expectativa para a sessão de posse. “Nesse momento sinto o nervosismo e a ansiedade, misturados com muita felicidade por esse momento tão especial", resumiu Aline que manteve conversa com o Ministro da Justiça, Sérgio Moro.Página 3'Eugenio Carneiro'A ameaça representada pela presença de barragens em diversos estados brasileiros vem sendo foco de discussões entre as autoridades, após a tragédia causada pelo rompimento de uma, na sexta-feira (25), na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. No Paraná existem mais de 450 barragens, com diferentes finalidades, e de acordo com recente classificação realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA), pelo menos 11 delas são classificadas como apresentando alto risco.Duas dessas, consideradas de alto risco, estão na região dos Campos Gerais, inclusive, o caso considerado mais grave no estado – que é o da Represa Canteri, está na cidade de Imbituva. O outro caso na região é o da barragem Eugenio Carneiro, em Tibagi, a qual o prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, falou à reportagem.Página 5Foi seputado no Cemitério Frei Matias, às 11 horas dessa quinta-feira (31), o estudante Felipe Mendes Pinheiro, de 14 anos, morto na manhã dessa quarta-feira (30) em acidente automobilístico registrado na região do Passo dos Bois. Felipe chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois ocupantes tiveram ferimentos leves.Página 7Em CastroFatos históricos e informações culturais, curiosidades, humor, elementos lúdicos, entre outros itens. Assim é a formação do conteúdo do primeiro Almanaque ‘Tropeiro - O pouso do Iapó’, lançado no mês de janeiro pelo pesquisador José Maria Ferraz Diniz. A obra foi elaborada por várias mãos, com a participação de Milena Santos Mayer, Amélia Podolan Flugel, Fabiana Hey Pinto e Daniele Cristine Martins de Lima.Página 5Operário Ferroviário perdeu para o FC Cascavel na noite desta quarta-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Paranaense 2019. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger e terminou 1 a 0. Com o resultado, o alvinegro permanece com sete pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo A.Página 4Será sepultado na manhã dessa sexta-feira (1º), no Cemitério Municipal do Boqueirão, em Carambeí, Alysson Rodrigues de Jesus, de 25 anos. Ele morreu após ter a sua motocicleta atingida na traseira por um veículo, que evadiu-se do local sem prestar socorro.Página 7Em Júri PopularPágina 7PalmeiraPágina 4Página 3Página 8