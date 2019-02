Edição 3220 Versão Online

Justiça penhora 20% do salário de Moacyr

Moacyr Elias Fadel Junior (MDB) deixará de receber parte do seu salário de prefeito que hoje chega a R$ 17.970,98, depois que o juiz da Vara Cível da Comarca de Castro, Rodrigo Yabagata Endo, determinou a penhora de 20% de seu subsídio mensal. Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná que requereu a penhora, justamente por Moacyr ter aumentado em governo passado o seu salário e o do vice-prefeito, de forma ilegal, criando um dano ao erário público. O valor da causa que tem como executados o prefeito e o vice-prefeito, é da ordem de R$ 216.304,65.Página 3PR-151 mais perigosaEm um intervalo de dez dias, a Rodovia PR 151 - trecho entre Castro e Piraí do Sul -, fez mais uma vítima fatal. Desta vez foi no KM 287, quando no domingo Jociane Paula das Neves, de 28 anos, tentou atravessar a rodovia com sua moto e foi atropelada.Página 7Dicas de prevençãoNesta época do ano é bastante comum as pessoas procurarem por rios e lagos para se refrescarem, além disso, a temporada também é propicia às brincadeiras, piqueniques e encontros de amigos e familiares às margens de rios, cachoeiras, lagoas e onde há água em geral. Um convite para o mergulho, que pode não acabar bem.Página 5Campos Gerais representadoOs 54 deputados estaduais, eleitos em outubro de 2018 para a 19ª Legislatura na Assembleia Legislativa do Paraná, foram empossados na tarde de sexta-feira (1), em sessão solene. Entre os parlamentares eleitos, dois são representantes dos Campos Gerais - Mabel Canto (PSC), eleita pela primeira vez, e Plauto Miró Guimarães (DEM), que ingressa no oitavo mandato e ocupará a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Paraná. Também na sexta-feira (1º), os deputados federais eleitos foram empossados. Aline Sleutjes (PSC) e Aliel Machado (PSB) já trabalham em Brasília (DF), enquanto Sandro Alex (PSD) licenciou-se para permanecer à frente da pasta de Infraestrutura e Logística do Estado.Página 3Colônia WitmarsumUma partida amistosa no final da tarde de sexta-feira (1º), com equipes reunindo autoridades municipais e representantes da Colônia Witmarsum, marcou a inauguração dos novos equipamentos esportivos da comunidade.Página 4Dez vítimasPágina 7Página 3Parida fora de casaO Operário Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Rio Branco, na tarde deste domingo (3), pelo Campeonato Paranaense. O jogo aconteceu na Estradinha e foi válido pela quinta rodada da Taça Barcímio Sicupira Junior. Com o resultado, o Fantasma chega a oito pontos e se mantém em segundo no Grupo A.Página 4Carnaval 2019A comissão organizadora do Carnaval 2019 realizou uma reunião com secretários e responsáveis de diversos setores da Prefeitura para a distribuição de tarefas relativas ao evento, que este ano teve alterações na programação. Na sessão, ficou definido quem ficará responsável por cada etapa.Página 4Em CastroPágina 5SegurançaPágina 7Página3Página 4Página 5Página 7