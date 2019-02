Edição 3221

'Estar' terá reajuste de 50% a partir de março

Aumento indigestoOs valores do estacionamento regulamentado (Zona Verde) vão ser reajustados a partir de março de 2019, conforme decreto publicado em dezembro de 2018. Os cartões de meia hora passam a custar R$ 0,75, de uma hora R$ 1,50 e de duas horas, R$ 2,50. Também será atualizado o valor da regularização por falta de cartão no veículo que passará para R$ 20,00.O estacionamento regulamentado foi expandido para a Rua Pandiá Calógeras, a partir da Rocha Pombo até a Major Otávio Novaes; Rua Mariana Marques, no trecho compreendido entre a Pandiá Calógeras e Cipriano Marques de Souza até a altura da faixa elevada e Rua Major Otávio Novaes entre as ruas Pandiá Calógeras e Cipriano Marques de Souza até a faixa elevada.Página 5Encontro será neste domingoNeste domingo (10), a partir das 13 horas, o pátio do Centro Cultural Castrolanda receberá o Maverick Clube Curitiba e seus belos automóveis. Além dos participantes do clube, o pátio também estará aberto para expor os carros antigos de outras pessoas. Segundo o gerente do CCC, Rafael Rabbers, o objetivo é promover uma grande confraternização entre os membros do clube e todos aqueles que admiram as relíquias de carros antigos.Página 5Até hoje!Solenidade especial na prefeitura municipal de Cascavel marcou a transferência do Governo do Paraná de Curitiba para Cascavel na manhã desta quinta-feira (7). O decreto é temporário e vale até sexta-feira (8). O governador Carlos Massa Ratinho Junior, secretários de Estado e presidentes das empresas estatais cumprem agenda intensa no município com representantes políticos e empresariais da região Oeste.Página 3Podemos é a terceira maior bancadaA semana de estreia no Senado Federal destacou-se positivamente pelo crescimento do Podemos, partido do senador Oriovisto Guimarães, que agora se torna a terceira maior bancada da Casa. “Esta mudança é reflexo do sentimento popular e de muitos outros senadores novos que estão chegando, assim como eu, ao Congresso.Página 3TibagiDesde segunda-feira (04), Joairan Martins Carneiro ocupa a pasta de Finanças como secretário. Ele substitui Erli Prestes, que após anos dedicados à Prefeitura Municipal se aposentou de suas funções.Página 3No km 240Um ano depois do deslizamento na BR 153 (Rodovia Transbrasiliana), ocasionado pelas fortes chuvas em janeiro do ano passado, as obras de recuperação do trecho, no KM 240, estão prontas e aguardam sinalização.Página 4R$ 1,293 bilhõesO Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná divulgou no mês de dezembro o seu mais recente anuário estatístico, que reúne uma gama considerável de dados socioeconômicos e ambientais. Um dos dados que mais se destacaram na divulgação foram os relacionados a economia de Palmeira, como o Produto Interno Bruto e a renda per capita do município. O valor divulgado sobre o PIB é referente ao ano de 2016, no qual Palmeira atingiu a marca de R$ 1,293 bilhão, 6º maior PIB entre os 19 municípios dos Campos Gerais.Página 4Atropelavam e roubavamNo final da tarde de quarta-feira (6), policiais civis rastrearam, monitoraram e prenderam M.O, de 22 anos, um dos autores dos roubos realizados nas primeiras horas e domingo (3). Ele são acusados de cometeram quatro crimes de roubo circunstanciado consumados e outros dois tentados.Página 7CastroPágina 5EducaçãoPágina 4TibagiPágina 4InvestimentoPágina 4TibagiPágina 38 BandasPágina 8