Edição 3222

Zona VerdeApós a Prefeitura de Castro anunciar que haverá aumento nos valores cobrados na área de estacionamento regulamentado (zona verde) do município, surgiram diversos questionamentos, sobretudo entre comerciantes e representantes do comércio castrense. Preocupados com a possibilidade de a medida trazer impactos negativos para o comércio local, empresários têm procurado pelo diretor de Segurança Pública do município, Antonio Sergio de Oliveira, para questionar e propor, principalmente, que o acréscimo, de 50%, não ocorra de uma só vez, conforme foi anunciado.Página 5Também em TibagiCerca de 2.500 alunos retornam as aulas em toda a rede municipal de ensino na quinta-feira (14). Algumas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão preparando o ambiente escolar para melhor receber os alunos nesse início de ano letivo, além das aulas de boas-vindas, feita de forma individual por cada professora.Página 4Nesta quarta-feiraSandro Alex Cruz de Oliveira, hoje licenciado do cargo de deputado federal, assume oficialmente nesta quarta-feira (13) a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística. A cerimônia que contará com a presença do governador Ratinho Junior, acontece às 9 horas, no Salão de Atos do Palácio Iguaçu.Página 3Em LutoMorreu na manhã ( horário da Bolívia) de segunda-feira (11), padre Mário Merotto, aos 91 anos, em um hospital de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde encontrava-se internado. Era o único sacerdote ainda vivo e que fez parte da comitiva dos três primeiros padres italianos que vieram ao Brasil.Página 5Na sexta-feira (8), o professor Renato Ribas Vaz, um dos fundadores do Grupo Positivo e que assumiu a Direção Geral do Curso Positivo em Ponta Grossa, reuniu a nova equipe de professores que iniciaram na segunda-feira (11), as aulas da nova unidade do Cursinho em Ponta Grossa.Página 4Noite se sábadoDuas pessoas vítimas de disparos de arma de fogo deram entrada na UPA de Castro, por volta das 23 horas de sábado (10), isso após tiroteio entre grupos rivais e perseguição da polícia a um dos carros que teria avançado a preferencial. Interceptados por policiais militares em frente ao Hospital Ana Fiorillo Menarim, três rapazes relataram que um dos baleados seria irmão.Página 7Na CastrolandaOs amantes de carros antigos puderam aproveitar o domingo de sol e calor para apreciar e expor diversos modelos de veículos em Castro. Promovido pelo Centro Cultural Castrolanda, o evento agradou!Página 5Em PalmeiraDois novos veículos foram integrados a frota da Secretaria de Saúde de Palmeira, na manhã de quinta-feira (7). Os dois carros, modelo Ford Ka, foram adquiridos com recursos do Governo do Estado do Paraná, para o transporte sanitário.Página 4Agora pega o ToledoO Operário Ferroviário empatou com o Coritiba em 2 a 2, na tarde deste domingo (10), pela última rodada da primeira fase do Paranaense. Com o resultado, o alvinegro chegou a nove pontos e se classificou.Página 4Em CastroPágina 5Em PalmeiraPágina 4Sistema de monitoramentoPágina 4Na BR-376Página 7