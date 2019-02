Edição 3223

Legislativo faz primeira sessão hoje

Vereadores irão votar convênios em sessão extraordináriaA Câmara Municipal de Castro retoma os trabalhos oficialmente nesta sexta-feira (15), quando acontece a primeira sessão extraordinária na Casa de Leis, às 9 horas. A sessão foi marcada para que seja realizada a votação, por parte dos vereadores, de convênios firmados entre o município, através das Secretarias Municipais de Educação, e da Família e Desenvolvimento Social, e entidades não governamentais. É o que explica a presidente da Casa, vereadora Maria de Fátima Barth Antão Castro. “A nossa sessão extraordinária foi convocada em virtude de um ofício do prefeito, protocolado na quarta-feira, para que sejam votados os convênios firmados entre o município de Castro, por intermédio da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, e entidades não governamentais, regularmente cadastradas no Conselho, e também o convênio firmado entre o município, através da Secretaria de Educação, e entidades não governamentais cadastradas nos Conselhos, por conta disso fizemos da maneira mais célere possível, visando o interesse público e os serviços de grande relevância prestados por essas entidades, com os quais a Prefeitura não teria condições de arcar sozinha, como é o caso do Asilo, da Casa da Criança e do CMEI Irmãs Cavanis”, destacou.Página 5'Infraestrutura e Logística' é dos Campos GeraisPlanejar a infraestrutura do Paraná para os próximos 30 anos é um dos principais projetos do Governo do Estado segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior. A declaração foi feita nesta terça-feira (13) na solenidade de posse do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), João Alfredo Zampieri.O governador destacou que nunca houve um planejamento adequado deste setor no Estado e a que a proposta agora é adequar a logística para o aumento da produção nas próximas décadas. Sandro Alex, por sua vez, afirmou que "independente da parceria com o governo federal, a própria secretaria já iniciou estudos e projetos para trechos críticos das rodovias".Página 3Mulher se assusta e pula de hotelPelo menos seis homens armados fizeram reféns durante fuga da polícia entre as cidades de Ribeira e Apiaí, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, nesta quarta-feira (13). Mais cedo, por volta das 4 horas da manhã esse mesmo bando teria explodido caixas eletrônicos de uma agência da Caixa, localizada em Piraí do Sul (PR). Segundo informações da Polícia Militar, soldados em patrulhamento tentaram abordar a quadrilha em um veículo enquanto passava em alta velocidade pela estrada que inteliga Ribeira a Itapirapuã Paulista (SP), município vizinho. A interceptação foi frustrada e houve troca de tiros.Página 7Servidores e VereadoresOs servidores e vereadores da Câmara Municipal de Castro estão passando por uma semana de qualificação e aprimoramento. Nos dias 11, 12 e 14 deste mês, participaram de palestras sobre diversos assuntos ligados ao poder legislativo. Para ministrar os cursos foram contratados os advogados especialistas em direito administrativo Dr. Paulo Sérgio Guedes e Dra. Elizabeth Muramaki. A iniciativa da realização dos cursos foi da nova mesa diretora da Câmara.Página 5HojeO compadre Caju que os castrenses conhecem bem e que estão acostumados a escutar na rádio há 67 anos irá fazer sua última locução nesta sexta-feira (15). A despedida de Caju dos programas de rádio será no ‘Programa do Caju’, entre 16 e 18 horas.Página 5Em Ponta GrossaEm cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (14), no Conservatório Maestro Paulino, o empresário José Carlos Loureiro Neto foi empossado como secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP). Loureiro já atua como presidente do Sindilojas e vice-presidente da Fecomércio Paraná, e assume o cargo que o prefeito Marcelo Rangel acumulava desde a saída de Paulo Carbonare.Página 3Cioffi assumeO governo de Tibagi anunciou no início desta semana o novo secretário de Administração, Marcus Cioffi, que assume a pasta no lugar de Rubens Eugênio Leonardi, que agora vai para a Chefia de Gabinete. Cioffi, que vem da cidade de Piraí do Sul, disse estar animado para sua gestão na secretaria e honrado pelo convite feito pelo prefeito Rildo.Página 3Em Ponta GrossaDom Murilo Sebastião Ramos Krieger, Arcebispo Metropolitano em Salvador-BA, Primaz do Brasil e vice-presidente da CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estará hoje (15) presidindo Missa Pontifical para a comemoração do 'Jubileu de Prata Sacerdotal', 25 anos de dedicação religiosa dos padres Ademir da Guia Santos, Claudemir do Nascimento Leal, Mario Dwulacka, Moacir Gomes e Noé Borges Vieira.Página 8CastroPágina 5Página 4Página 4Página 4