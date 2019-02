Edição 3224 Versão Online

General de Divisão visita Castro

Sessões ordinárias em clima quente

Derrota nos pênaltis

Contrabando

UBS ganha veículo zero km

Homem tenta matar dois

Vândalos consomem merenda

Caramuru Vôlei perde em casa e amarga a vice lanterna

Prefeito Moacyr 'requenta' investimentos anunciados

Escolha da rainha começa na quarta

Câmara aprova repasse para entidades

Governador determina revisão e reavaliação de contratos

Cirlete Oliveira é 'empresária destaque'

'Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva' virá ao 5º Esquadrão de Cavalaria MecanizadoEstará em Castro nesta quarta-feira (20) o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante da 5ª Divisão do Exército e responsável por todas as organizações militares do Paraná e de Santa Catarina. Ele virá ao município para fazer a primeira visita oficial à cidade e ao 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.A formatura de recepção ao general está marcada para as 11 horas, no quartel. Antes ele será recebido por escolta mecanizada e, em seguida, haverá honras oficiais, apresentação dos oficiais e pelotão mecanizado. A programação também inclui o momento em que o general irá dirigir palavras aos oficiais sargentos.O general Tomás virá a Castro acompanhado do comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa, general Alcides Valeriano de Faria Junior.Página 5Trabalhos em Castro e Carambeí começam essa semanaNesta semana retornam oficialmente aos trabalhos as Câmaras Municipais de Castro e de Carambeí, finalizando mais uma edição do recesso parlamentar. Em Castro já ocorreu uma sessão extraordinária, na sexta-feira (15). E, a primeira sessão ordinária do ano ficou marcada para as 14 horas desta quarta-feira (20). Na ocasião serão eleitas as comissões permanentes do Legislativo para o biênio 2019-2020. Na Casa de Leis de Carambeí a primeira sessão ordinária será realizada hoje (19), às 19 horas. Será a primeira presidida pelo novo presidente da Casa, vereador Diego de Jesus da Silva.Página 3O Operário Ferroviário perdeu nos pênaltis para o Toledo, na tarde deste domingo (17), pela semifinal do Campeonato Paranaense – Taça Barcímio Sicupira Junior. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1 e, nos pênaltis, o time da casa venceu por 3 a 1. O jogo aconteceu no Estádio 14 de Dezembro. O Fantasma só retorna ao Paranaense frente ao Londrina, em 10 de março, jogando do Germano Kruger.Página 4Ação conjunta entre o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipe operacional e a Receita Federal, conseguiu apreender dois veículos que seguiam sentido Curitiba com 510 caixas contendo 255 mil maços de cigarros. A carga que vinha do Paraguai foi avaliada em R$ 1,275 milhão. A interceptação ocorreu pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da noite de sexta-feira (15), na região de Irati.Página 7A Prefeitura Municipal de Carambeí, por meio de emenda parlamentar do então deputado federal (PSD) Sandro Alex, recebeu verba para aquisição de veículo destinado a Unidade Básica de Saúde do Bairro Boqueirão. O veículo Ford Ka, sedan, realizará todas as atividades externas da UBS que estão relacionadas a visitas domiciliares e serviços burocráticos.Página 4Esfaqueia rival e mulherEm uma ação rápida da Polícia Civil de Castro, na data de sábado (16), a equipe de investigação da DRP de Castro prendeu em flagrante um homem acusado de tentar matar um rival e sua companheira na noite de sexta-feira (15), na Vila do Rosário, após crise de ciúmes.P.M desferiu uma facada na região do pescoço do rival, enquanto que na sua companheira foram dois tiros de revólver.Página 7Além de depredaremNa noite de sábado (16), vândalos invadiram as dependências da Escola Municipal Nossa Senhora do Rocio e do Colégio Estadual Amadeu Mário Margraf, localizadas no bairro do Rocio 2, em Palmeira, e causaram prejuízos. Eles arrombaram a porta de cozinha e consumiram os alimentos usados nas refeições dos estudantes.Página 7Página 5No Teatro BentoO prefeito Moacyr Fadel Junior (MDB) requentou ontem (18), no Teatro Bento Mossurunga, o anúncio dos investimentos a serem feitos no município que somados chegariam a R$ 67 milhões. Os recursos oriundos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), governos estadual e federal, não tem nada de novidade, uma vez que já foram divulgados em outros tempos. A reunião também contou com a presença de secretários que apresentaram as realizações das pastas em dois anos de governo.Página 5Os preparativos para os concursos on line de Marchinha e Rainha em Tibagi estão nos ajustes finais, mas o início da votação no facebook da Prefeitura, que aconteceria nesta segunda-feira (18), teve de ser adiado para quarta-feira (20) devido ao grande número de inscritos. Os vídeos começarão a ser disponibilizados na página oficial da Prefeitura de Tibagi já a partir das 9 horas da manhã.Página 4Em CastroA Câmara de Castro realizou, na manhã de sexta-feira (15), sessão extraordinária para votar projetos de urgência, entre eles, convênios entre o Poder Executivo e entidades assistenciais e educacionais do Município. Ao todo foram aprovados, por unanimidade, dez convênios.Página 3Página 3Página 5