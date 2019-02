Edição 3226

Eleita a 'Majestade do Carnaval'

68 anos dedicados ao rádio

Piana é governador

SENAC recebe nomes de peso

Casal morre em colisão

Catanduvas ganhou campo de society

Vereador Rafael Rabbers quer 'Castramóvel'

3,5 mil km de rodovias

Carnaval no Parque Histórico

Jair Bolsonaro cumpre agenda no Paraná

Ladrões roubam carro e arrastam motorista

Concurso também escolheu em Tibagi as Marchinhas CarnavalescasPrefeitura de Tibagi concluiu mais uma etapa importante para realização do Carnaval 2019, nesta segunda-feira (25), com o anúncio oficial dos resultados dos concursos de Rainha e Marchinhas Carnavalescas. Rosilene Souza sagrou-se a rainha do Carnaval, com 2.500 votos e José Eduardo Sedlak, compositor da marchinha “Carnaval é em Tibagi”, obteve dos internautas 1.100 curtidas. Os concursos ainda premiaram Nicholly Galdino como primeira princesa, com 2.100 curtidas, e Brenda Raline, como a segunda princesa, com 1.831.Página 4Caju se aposenta dos microfonesNa tarde de segunda-feira (25) a reportagem do Página Um fez uma visita ao radialista recém-aposentado Alfredo de Jesus Pinheiro, o ‘Caju’. Ele, que fez seu último programa de rádio no dia 15 de fevereiro, após ter dedicado 68, dos seus 82 anos de idade ao ofício na rádio, agora narra com saudades sua rotina de locuções. Caju explicou que decidiu aposentar-se porquê de tempos para cá vinha tendo problemas de saúde.Página 5O vice-governador do Paraná, Darci Piana, assumiu o Governo do Estado neste sábado (23). Ele permanece no exercício do cargo até 11 de março em razão da viagem do governador Ratinho Junior aos Estados Unidos.Página 3Nesta terça-feira (26) o Senac de Castro irá sediar o evento ‘O Poder da Mulher’. Trata-se de um workshop voltado exclusivamente para as mulheres e que irá abordar o empoderamento feminino, através de temáticas.Página 5Mais um acidente na PR 151, desta vez no km 204 mais 40 metros, em Jaguariaíva, resultou em duas mortes. Foi por volta das 20h25 da noite de domingo (24), quando um Gol colidiu de frente com uma caminhonete.Página 7Em CarambeíO prefeito Osmar Blum Chinato (PSD) e o deputado federal Aliel Machado (PSB), entregaram oficialmente no sábado (23), o novo campo de futebol para a comunidade do Catanduvas. O espaço conta com grama sintética, alambrado, tela de proteção e iluminação. Além dos jogos e campeonatos de finais de semana, a área será também direcionada as ações esportivas para crianças.Página 4O vereador Rafael Rabbers (DEM) esteve na manhã de sábado (23), reunido com a deputada federal Aline Sleutjes (PSL). O legislador busca apoio da congressista para tentar liberação de emenda para a aquisição de um castramóvel para o Município.Página 3O pacote de concessões que o governo federal planeja licitar em 2020 deve abranger 3,5 mil quilômetros de rodovias do Paraná, além dos 2,5 mil km de extensão dos seis lotes atuais do Anel de Integração.Página 3Que tal aproveitar o feriado de Carnaval e levar as crianças para visitar um museu? O Parque Histórico de Carambeí preparou uma atividade especial e gratuita para receber o público infantil.Página 4O presidente Jair Bolsonaro cumpre no Paraná o primeiro compromisso administrativo programado fora de Brasília desde que assumiu o cargo. Ele participa nesta terça-feira (26), em Foz do Iguaçu, da posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, general Joaquim Luna e Silva.Página 3SegurançaPágina 7