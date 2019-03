Edição 3227 Versão Online

PRF iniciou 'Operação Carnaval'

Na zero hora de sexta-feiraA Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a Operação Carnaval 2019 à zero hora desta sexta-feira (1º) em todo o país. Com duração de seis dias, ela termina às 23h59 de quarta-feira (6). Entre os focos da fiscalização da PRF estão condutas irregulares como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e transporte de crianças sem o equipamento de retenção adequado (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação, conforme a faixa etária). Policiais rodoviários federais que atuam em áreas administrativas irão reforçar as ações de policiamento ostensivo.Página 7'O Poder da Mulher'Na noite de terça-feira (26) mais de 70 mulheres estiveram reunidas no auditório do Senac de Castro para participarem do workshop ‘O Poder da Mulher’. Para compartilhar suas experiências e falarem de carreira e de outros assuntos abordados, as convidadas foram a advogada Bianca da Silva, a deputada federal Aline Sleutjes e a delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) de Ponta Grossa, Ana Paula Cunha Carvalho.Página 5Carnaval em TibagiO desfile do Corso, que neste ano completa 109 anos, segue sua tradição e promete levar milhares de pessoas às ruas de Tibagi, no domingo de Carnaval. Já na tarde de quarta-feira (27), o prefeito Rildo Leonardi recebeu em seu gabinete José Eduardo Sedlak e Roger Bittencourt, primeiro e terceiro colocados no Concurso de Marchinhas, juntamente com o gerente de Cultura, Sidnei Bielski.Página 4Nos EUAO Governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira (27) termo de cooperação entre o Governo do Paraná, a Universidade de Stanford e o Lemann Center for Entrepreneurship and Educational Innovation in Brazil. O objeto do acordo, firmado durante visita ao EUA, é o desenvolvimento de programa para a prospecção e análise de informações e dados para tomadas de decisão em políticas públicas.Página 3Sem polêmicasPágina 3AtropelamentoNa tarde de terça-feira (26), moradores de Piraí do Sul se revoltaram com a ação de um motorista que passou em alta velocidade em frente a um hospital, atropelando um cachorro e fugindo. O animal esperava sua dona que faleceu há oito anos.Página 7Página 3Página 3Página 4Página 5Página 5Página 5