Edição 3228

Tarifa de pedágio será reduzida em 30% no ParanáEm acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal, a Rodonorte, empresa do grupo CCR que administra concessões de pedágio no Paraná, se comprometeu a reduzir o valor das tarifas em 30% nas praças que mantém no estado.O acordo, noticiado em primeira mão pela Folha de S.Paulo, e confirmado nesta quarta-feira (6) pelo MPF, ainda precisa ser homologado pela Justiça. Após a homologação, a empresa terá 30 dias para implantar a redução da tarifa de pedágio, que deve se estender até somar R$ 350 milhões em abatimentos.A concessionária ainda se comprometeu a realizar as obras previstas no contrato inicial com o governo estadual, mas que não foram executadas em função de aditivos contratuais. O valor dos investimentos deve alcançar R$ 365 milhões.Página 3Em Castro e no ParanáPelo menos desde novembro do ano passado os postos de saúde de Castro não estão sendo regularmente abastecidos com a vacina Meningocócica C – fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para a prevenção de Meningite. A vacina deve ser administrada em crianças, a partir dos 2 meses de idade, adolescentes e adultos, porém, a reportagem ouviu mães que tentaram imunizar seus filhos nos últimos meses e que se depararam com a falta da vacina.A informação a que a reportagem do Página Um teve acesso é de que a vacina está falta em todas as cidades atendida pela Terceira Regional de Saúde.Página 5No Dia Internacional da MulherNeste dia 8 de março, quando se comemora o ‘Dia Internacional da Mulher’, o Página Um traz uma entrevista exclusiva com a juíza da Vara Criminal de Castro, Érika Watanabe. Abordando principalmente a questão da violência contra a mulher, a magistrada responde a questionamentos relacionados à legislação, medida protetiva, desigualdade social, e também orienta vítimas, que estejam em situação de ameaça ou agressão doméstica.Página 5Encontro históricoA presidente da Câmara Municipal, vereadora Fátima Castro (MDB), recebeu, na tarde de sexta-feira (1º), os membros do Observatório de Castro Luiz Alfredo Teixeira Strickert, Jan Petter e Manoel José Gomes Carneiro. Acompanhada pelos vereadores Cézar do Povo (PSC) e Maurício Kusdra (DC), ela apresentou ações realizadas pela nova mesa diretora.Página 3Aeroporto Sant'AnaSecretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, gestora do Aeroporto Municipal Comandante Antonio Amilton Beraldo, divulgou na quinta-feira (7) o balanço da movimentação do aeródromo de Ponta Grossa em fevereiro. Foram feitos 1.247 pousos e decolagens, que permitiram o embarque e desembarque de 3.645 passageiros.Página 3CarambeíCom mais de trezentos lotes sem edificação espalhados na zona urbana de Carambeí, a secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza fiscalização para que esses espaços sejam mantidos limpos. Quem estiver em desacordo com o Código de Posturas, poderá pagar multas.Página 4Página 4Página 7Página 7