Edição 3229 Versão Online

Novo Plano Agrícola

Empresária é homenageada

Castro teve 'Primeira Marcha pelas Mulheres'

Operário empata contra o Londrina

Parede de barracão desaba e mata doméstica

Acidentes derrubaram 3 mil postes

Duplo homicídio em Telêmaco Borba

Prefeitura entregou nova escola

Primee constrói 'Pronto Atendimento' em Sengés

Motorista alcoolizado tentou suicídio após briga

Paraná quer mais recursos e queda de jurosA Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento enviou documento ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que propõe aumento na concessão de crédito para o agronegócio, redução nas taxas de juros para as principais linhas de financiamento do agronegócio brasileiro e o cumprimento integral de todas as deliberações contidas no plano anual. O Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2019-2020 inicia no mês de junho.Segundo o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, as propostas contidas no Plano Agrícola e Pecuário anterior (2018/19) não foram integralmente cumpridas, faltando recursos com juros controlados para financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas.Página 323 anos de lutaNo Dia Internacional da Mulher uma empreendedora castrense foi homenageada pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro. O evento, que rendeu à Cirlete Aparecida Souza Oliveira o título de Empresária Destaque 2018, foi realizado pela Câmara da Mulher, Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro) e Sistema Fecomércio, na noite da sexta-feira (8), no Hotel Buganville.Página 5Na sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma comissão formada por representantes de diferentes instituições e movimentos sociais realizou em Castro a ‘Primeira Marcha pelas Mulheres’. A ação, assim como outras atividades realizadas para celebrar o dia da mulher, teve apoio de várias entidades.Página 5Em casaPágina 4Em PalmeiraFoi sepultada na manhã deste domingo (10), em Castro, o corpo da doméstica Rosilda do Carmo Lima, 38 anos, morta sob os escombros, após parede de um barracão desativado cair sobre o quarto de sua casa.Era pouco mais das 6h30 de sábado (9), quando bombeiros de Palmeira foram acionados para atender ocorrência de desabamento na Rua XV de Novembro, 467, fundos. Quando chegaram ao local, pouco pode ser feito.Rosilda estava dormindo quando a parede caiu.Página 7Página 4No domingoA violência voltou a assombrar os moradores de Telêmaco Borba, após registro de dois homicídios no domingo (10). Na segunda ocorrência um homem foi alvo de pelo menos dez tiros, além de encontradas outras dez cápsulas deflagradas perto do corpo.Página 7Jardim AlvoradaPágina 5Página 3Página 7