Edição 3230 Versão Online

Começa nesta segunda-feira (18) a prática das novas tarifas do Estacionamento Regulamentado (Zona Verde) de Castro. O decreto que autorizou aumento nos valores foi publicado no Diário Eletrônico Oficial (DEO) do município, em dezembro de 2018. Os novos preços representam um aumento de 50% nas tarifas cobradas atualmente, nos cartões para meia hora e uma hora de estacionamento. O de meia hora que custava R$ 0,50, na segunda-feira passa a custar R$ 0,75 para os cidadão que estacionar o seu carro na área compreendida pelo Estar; o cartão de uma hora que custava R$ 1 vai sair por R$ 1,50 e o de duas horas, pelo qual era cobrado R$ 2, valerá R$ 2,50. Também a partir da mesma data, haverá atualização no valor da multa aplicada pela falta do cartão, passando de R$ 15 para R$ 20.

'Rainha do Rodeio'

O título de Rainha do Rodeio da 2ª Festa do Peão Boiadeiro de Castro, em comemoração aos 315 anos da cidade, será disputado por 23 jovens. A escolha da rainha e princesas, e a madrinha dos peões, acontece na hoje (15), no Teatro Bento Mossurunga.

Para lembrar o Dia Mundial do Rim (celebrado em 13 de março), a equipe da Nefromed de Castro realizou ação.

Em Carambeí

O Conselho Municipal de Segurança Pública - Conseg Carambeí elegeu nova diretoria para o biênio 2019/2020. A eleição com apenas uma chapa aclamou Eleandro Benedito Santos Teixeira como novo presidente.

Em Curitiba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu na quinta-feira (14), no Palácio Iguaçu, embaixadores e cônsules da Rússia, China, Índia e África do Sul e reafirmou o interesse do Paraná em ampliar os negócios com esses países que, junto com o Brasil, formam o Brics. "Temos a possibilidade de aumentar a relação econômica, já que somos o maior produtor de grãos, frango e proteína animal do Brasil, temos o segundo maior abate de suínos e a segunda bacia leiteira do País", disse Ratinho.

Em Escola de Castro

Um dia antes da tragédia que que levou à morte nove pessoas (cinco estudantes, duas funcionárias, além dos dois assassinos), na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), dois estudantes, de 14 e 15 anos do Colégio Estadual Marcos Cavanis, acabaram chamando a atenção da direção da escola, e por consequência da Patrulha Escolar. Um deles tinha em sua mochila um simulacro (imita uma arma de fogo) e o outro um canivete.

Palmeira

O Núcleo de Economia Regional e Políticas Públicas (Nerepp) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou um boletim sobre o valor da produção pecuária de origem animal dos municípios dos Campos Gerais. A comparação foi feita entre os anos de 2000 e 2017 e demonstra que Palmeira teve um aumento expressivo de valores, crescendo 249%.

Monge João Maria

Estão abertas inscrições para a tradicional peregrinação do Monge João Maria, que acontece no dia 19 de abril e reúne centenas de fiéis para um percurso de aproximadamente 14 quilômetros, partindo da Secretaria de Turismo (Setur), até o olho d'agua por onde o monge passou em Tibagi.

Política

Plenário da Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei 17/19, que determina ao juiz do caso de violência contra a mulher ordenar a apreensão de arma de fogo registrada em nome do agressor.