Edição 3231

Página Um traz especial dos 315 anos de Castro

Governo prepara plano de R$ 40 bilhões

Alegra abriu suas portas

Caramuru é rebaixado

Operário vira o jogo frente ao Toledo

Carambeí doa micro ônibus adaptado

BR-153

Acesso a Telêmaco está interditado

Palmeira recebe R$ 925 mil

Castrenses vão ao pódio

500 mil empregosO Paraná deve receber um programa de investimentos que soma R$ 40 bilhões no período de cinco anos. Com isso, o Governo do Estado projeta um crescimento anual da economia na faixa de 4% e a geração de 500 mil novos postos de trabalho até 2023. Os instrumentos para realizar esses objetivos fazem parte do projeto de lei de Eficiência na Gestão do Estado (LEGE), que foi apresentado nesta segunda-feira (18) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para a bancada federal do Paraná, no Palácio Iguaçu.Página 3Para a imprensaNa sexta-feira (15) a Alegra Foods abriu as portas da indústria para uma visita da imprensa. Na data, o gerente técnico de suíno da unidade, Fabricio Penaforte Borges, o gerente da Unium, Cracios Consul e o CEO da Cooperativa Frísia, Emerson Moura, acompanharam os jornalistas, explicando sobre os processos de produção da indústria e suas peculiaridades.Página 4SuperligaO Caramuru Vôlei está rebaixado para a Superliga B. O 'Tigre' não conseguiu superar o Minas Tênis Clube na noite de sábado (16), na Arena Multiuso, e foi derrotado por 3 a 1 (25/15, 25/22, 21/25 e 25/22). O resultado negativo deixou a equipe estacionada com 15 pontos e na penúltima colocação da Superliga Masculina - à frente apenas do São Judas, que também caiu para o Acesso.Página 42 a 1O Operário venceu o Toledo, na tarde de domingo (17), pela segunda rodada da Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. A partida aconteceu no Estádio 14 de Dezembro e terminou em 2 a 1. Com o resultado, o alvinegro chega a quatro pontos e está em segundo no Grupo A.Página 4O prefeito Osmar Blum entregou um ônibus adaptado para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que será utilizado para o transporte dos alunos com necessidades especiais do município.Página 4Página 3Em emendasNas últimas semanas o município de Palmeira foi contemplado com cinco emendas destinadas por três deputados federais e um ex-senador. Somadas elas alcançam o valor de R$ 925 mil em recursos que irão beneficiar as áreas da agricultura e da saúde.Página 3DowhillPágina 4