Edição 3232

Deputada Aline participa de reunião da ONU

Carta faz ameaça e UEPG se manifesta

Cini pede tombamento da gengibirra

Primo de prefeito agride vizinho

Temer é preso por desvio na Eletronuclear

Operário perde fora de casa para o Athletico

Legislativo aprova Semana da Mulher

ExpoFrísia irá expor 230 animais

13ª Conferência Municipal de Saúde acontece hoje

Título eleitoral pode ser regularizado

Aliel convoca ministro da Educação

Aprovada recomposição de salário

Em Nova IorqueA deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR) está participando da Missão do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU), considerado o maior encontro anual das Nações Unidas sobre igualdade e direitos das mulheres, que acontece na sede da ONU em Nova Iorque. O encontro teve início nesta segunda-feira (18) e segue até sexta-feira (22). Para a deputada, a missão é de grande importância para a relação entre os países e o desenvolvimento do Brasil.Página 5Carta com ameaças a alunos, funcionários e professores da UEPG, encontrada na manhã de quinta-feira (21), fez com que autoridades se manifestassem através de entrevista coletiva.Página 7Como Patrimônio Cultural ImaterialNesta quarta-feira (20) Palmeira deu um passo a mais para ter o tombamento de seu terceiro patrimônio cultural imaterial. Foi através dos empresários Nilo Cini Júnior e Orlando Cini Júnior, que estiveram no Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede da Prefeitura da Palmeira, e protocolaram pedido de tombamento da gengibirra.Página 4Um conflito com agressões, envolvendo o primo do prefeito de Castro, comissionado da Prefeitura, e seu vizinho, virou caso de polícia na noite de terça-feira (19). No dia seguinte ao ocorrido, a filha do agredido procurou a reportagem do Página Um.Página 7Operação DescontaminaçãoEx-presidente da República Michel Temer foi preso na manhã desta quinta-feira (21) no Rio de Janeiro. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pelas ações de desdobramento da Operação Lava Jato. Também foi pedida a detenção do ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.Página 3Página 4Em sessãoEm sessão sem polêmicas, a Câmara Municipal de Castro aprovou, por unanimidade, dois projetos de crédito de Poder Executivo e o Projeto Substitutivo 10/2019, de autoria do vereador Maurício Kusdra (DC), que inclui a Semana Municipal da Mulher no calendário de comemorações oficiais do Município.Página 3De 25 e 27 de abrilA produção leiteira nos Campos Gerais tem mais de cem anos de tradição, com destaque para características como gordura, proteína, longevidade dos animais e prenhez. Esse cenário poderá ser conferido na ExpoFrísia 2019, promovida pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, em Carambeí.Página 4Em TibagiA Secretaria de Saúde de Tibagi promove a 13° Conferência Municipal de Saúde, nesta sexta-feira (22), a partir das 8 horas, na Igreja Batista Betel. Neste ano, o evento tem como tema “Democracia e Saúde”.Página 5Até 6 de maioPágina 5Durante reuniãoPágina 3CarambeíPágina 3